Никакой химии: Ольга Сумская показала, как создать "космические" пасхальные яйца с золотом (фото)

Узнайте, как получить глубокий синий цвет и эффект золотых вкраплений на пасхальных яйцах

Известная украинская актриса Ольга Сумская накануне Пасхи поделилась собственным способом окрашивания пасхальных яиц — и результат получился максимально нестандартным и красивым. Вместо классических красителей она использовала натуральные ингредиенты, а финальный эффект дополнила декоративным покрытием.

Видео с лайфхаками актриса поделилась на своей странице в Instagram. Пасхальные яйца получились космически-синего цвета с золотом.

Как красила яйца Сумская

Актриса рассказала, что сначала варила яйца в двух разных отварах — отдельно в куркуме и отдельно в каркаде. Благодаря этому она получила разные оттенки – от глубоких желтых до серо-фиолетовых.

Ольга Сумская показала, как сделать красивые пасхальные яйца. Фото: instagram.com/olgasumska/

После варки яйца она оставила еще примерно на 40 минут в отваре из каркаде – до полного охлаждения. Именно благодаря этому этапу цвет станет более насыщенным и дымчатым.

"Золотой" эффект

Финальный штрих – нанесение "золота". Уже после окрашивания Ольга Сумская нанесла сверху специальное декоративное средство, которое показало в сторис. Именно оно создало эффект золотистых переливов и лёгкого металлического блеска.

В результате пасхальные яйца получились не классическими, а скорее "дизайнерскими" — с темной основой и хаотическими золотыми вкраплениями. Они напоминают мрамор или даже космическую текстуру.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать нежно-розовые пасхальные яйца. Мы поделились полезными лайфхаками.