Звезда "Лиги смеха" показал, как выглядел до женитьбы на популярной певице: "До Насти был красавчик" (фото)

В этом юноше непросто узнать известного шоумена

Известный украинский юморист и ведущий Сергей Середа решил поностальгировать и показать поклонникам, как его изменили годы и семейная жизнь. Шоумен поделился архивными кадрами, на которых его просто не узнать.

Сергей опубликовал видео формата "до и после", где первым кадром идет архивная фотография с юности. На ней будущая звезда "Лиги смеха" позирует задолго до встречи со своей женой — популярной певицей MamaRika (Анастасией Кочетовой).

На ретро-фото юный Середа, которому сейчас 36 лет, предстает в весьма стильном образе: с модным "ирокезом", в очках для зрения и в футболке с популярным принтом Angry Birds.

Вторая часть видео демонстрирует Сергея уже в настоящее время — счастливого и женатого. На фото он искренне улыбается, обняв звездную жену. За годы имидж юмориста существенно изменился: он избавился от очков, зато отрастил густую бородку, придавшую ему мужество.

Реакция подписчиков не заставила себя ждать, а мнения в комментариях разделились на два лагеря. Одни фолловеры засыпали шоумена комплиментами относительно его прошлого:

Да вы еще до Насти, пардонье, выглядели огонь

Ору, но до Насти Сергей был красавчик, а уже с Настей не интересует. Харизматичный, очень рада, что этот потенциал, наконец, начал себя проявлять

Другие же убеждены, что брак и любовь сделали Сергея более солидным. Люди отметили, что семейная жизнь пошла ему только на пользу:

Бракосочетание пошло Вам на пользу однозначно 😁

Второй лучший👍👍👍С Настей Топ👑👑🌟🌟🌟🌟🌟

Ну а сейчас матерый волк)))

Напомним, что пара в браке с марта 2020 года. Тайная свадьба звезд состоялась в Таиланде, а 2 августа 2021 года Анастасия и Сергей впервые стали родителями — у них родился сын Давид.

В апреле 2024 года певица призналась, что их брак переживает непростой период. Супруги приложили немало усилий, чтобы сохранить отношения и избежать развода. В конце концов, им удалось восстановить взаимопонимание, и теперь они чаще делятся в соцсетях радостными общими моментами.