Умер в 54 года во сне: что известно о звезде сериала про "Баффи" Николасе Брендоне и чем он болел

В субботу, 21 марта, стало известно о смерти американского актера Николаса Брендона. Многие зрители помнят его по роли Ксандера в сериале "Баффи — истребительница вампиров".

"Телеграф" решил узнать, что известно об актере, который умер в 54 года.

Актер Николас Брендон, известный по роли в культовом сериале "Баффи — истребительница вампиров", скончался во сне от естественных причин. Об этом сообщила его семья, отметив, что в последние годы он проходил лечение и с надеждой смотрел в будущее.

Николас Брендон умер во сне, Фото: Getty Images

Ники любил делиться своим талантом с семьей, друзьями и поклонниками. Он был страстным, отзывчивым и обладал бесконечной творческой энергией семья актера

Известно, что Николас Брендон родился 12 апреля 1971 года в Лос-Анджелесе и в молодости мечтал о карьере бейсболиста, однако из-за травмы был вынужден отказаться от спорта. Прежде чем добиться успеха в кино, он сменил множество профессий, а настоящая популярность пришла к нему после роли Ксандера Харриса в "Баффи".

Николас Брендон был звездой "Баффи", Фото: Getty Images

После завершения сериала актер продолжил карьеру на телевидении. Николас снимался в проектах "Секреты на кухне", "Американский дракон: Джейк Лонг", "Мыслить как преступник" и "Частная практика", а также играл в театре.

У Николаса Брендона были проблемы с сердцем, Фото: Getty Images

Известно, что Брендон долгое время боролся с зависимостью и психическими расстройствами. В 2022 году он перенес сердечный приступ и операции на позвоночнике, после чего даже обращался к поклонникам за финансовой поддержкой.

Николас Брендон перенес сердечный приступ, Фото: nicholasbrendon

