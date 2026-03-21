Умер в 54 года во сне: что известно о звезде сериала про "Баффи" Николасе Брендоне и чем он болел
В 2022 году Брендон перенес сердечный приступ
В субботу, 21 марта, стало известно о смерти американского актера Николаса Брендона. Многие зрители помнят его по роли Ксандера в сериале "Баффи — истребительница вампиров".
"Телеграф" решил узнать, что известно об актере, который умер в 54 года. Мы узнали, какие у Брендона были проблемы со здоровьем.
От чего умер Николас Брендон и что о нем известно
Актер Николас Брендон, известный по роли в культовом сериале "Баффи — истребительница вампиров", скончался во сне от естественных причин. Об этом сообщила его семья, отметив, что в последние годы он проходил лечение и с надеждой смотрел в будущее.
Ники любил делиться своим талантом с семьей, друзьями и поклонниками. Он был страстным, отзывчивым и обладал бесконечной творческой энергией
Известно, что Николас Брендон родился 12 апреля 1971 года в Лос-Анджелесе и в молодости мечтал о карьере бейсболиста, однако из-за травмы был вынужден отказаться от спорта. Прежде чем добиться успеха в кино, он сменил множество профессий, а настоящая популярность пришла к нему после роли Ксандера Харриса в "Баффи".
После завершения сериала актер продолжил карьеру на телевидении. Николас снимался в проектах "Секреты на кухне", "Американский дракон: Джейк Лонг", "Мыслить как преступник" и "Частная практика", а также играл в театре.
Известно, что Брендон долгое время боролся с зависимостью и психическими расстройствами. В 2022 году он перенес сердечный приступ и операции на позвоночнике, после чего даже обращался к поклонникам за финансовой поддержкой.
"Телеграф" писал ранее, что 20 марта умер актер Чак Норрис. Ему было 86 лет.