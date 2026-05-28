В "АТБ" обвалили цены на большие плитки шоколада Roshen: сладости подешевели на 54%
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Это отличный случай сделать запасы
Сеть супермаркетов "АТБ" запустила новую волну скидок своим покупателям. На этой неделе наибольшее падение цен зафиксировано в кондитерском отделе, где стоимость некоторых популярных сладостей снизилась более чем вдвое.
"Телеграф" исследовал сайт магазина. Мы расскажем, что можно купить по хорошей акции.
Больше о скидках в материале: Экономия до 50%: что выгодно покупать у "АТБ" на этой неделе.
Абсолютными лидерами выгодных предложений стали большие плитки шоколада Roshen Lacmi, на которые действует скидка 54%. Также значительно подешевели шоколадные наборы Киев Вечерний, плитки Millennium и батончики KitKat.
- Шоколад Roshen Lacmi с целым лесным орехом и шоколадно-карамельной начинкой (весом 295 г): Любимый вкус детей и взрослых стал доступнее на 54%. Новая цена составляет 105,90 грн за пачку (базовая цена к снижению — около 231,80 грн ).
- Шоколад Roshen Lacmi Strawberry cake (плитка 275 г): Продукция получила солидную скидку в 54%. Покупатели могут забрать десерт за 89,90 грн вместо прежних 196,70 грн.
- Шоколад Roshen Lacmi в ассортименте (меньшие плитки по 87–100 г): Цена снижена на 47%. Плитка сладкого угощения теперь стоит всего 35,70 грн (обычная цена до акции составляла около 67,90 грн ).
- Конфеты "Киев Вечерний" и Chocolateria (коробки по 176–194 г): Известные кондитерские наборы стали доступнее на 47%. Новая цена составляет 189,90 грн за пачку (базовая цена к снижению – около 360,90 грн ).
- Шоколад Millennium La Creme муссовый (вкусы тирамиса и клубничный чизкейк, плитки по 100 г): Продукция получила солидную скидку в 46%. Покупатели могут забрать десерт за 37,17 грн вместо прежних 68,90 грн.
- Шоколадные батончики KitKat (два варианта вкусов, весом 99 г): Цена снижена на 34%. Популярный батончик теперь стоит всего 64,90 грн (обычная цена до акции составляла около 98,50 грн ).
Акции действуют в основном до 2 июня 2026 года. Успейте сделать запасы.
Ранее "Телеграф" писал, что делать, если оплата в АТБ не прошла.