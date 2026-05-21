Популярное мороженое обвалилось в цене на 55%: сколько стоит на этой неделе в "АТБ"
В конце мая скидки максимальны
В украинской торговой сети АТБ стартовала новая волна акционных предложений. На этой неделе настоящий "бум" скидок задел отдел замороженных десертов. Покупателям предлагают приобрести популярные бренды мороженого со скидкой почти в два раза – дисконт достигает рекордных 55%.
Наибольшие скидки получила премиальная линейка больших лотков от Magnat, а также известные бренды "Киевский пломбир" и "Три Медведя". "Телеграф" проанализировал акционные предложения и подготовили полный перечень товаров.
- Мороженое 500 г Magnat "Hazelnut" (лесной орех), лоток — 98,90 грн (вместо 219,90 грн) -55%
- Мороженое 0,5 кг Magnat Raspberry Cheesecake (малиновый чизкейк), лоток — 98,90 грн (вместо 219,90 грн) -55%
- Мороженое 0,5 кг Magnat сорбет (манго-апельсин), лоток — 98,90 грн (вместо 219,90 грн) -55%
- Мороженое 150 г Три Медведя "Love&cherries" (вишня), рожок — 35,90 грн (вместо 74,90 грн) -52%
- Мороженое 150 г Три Медведя "love&caramel" (двухслойное), рожок — 35,90 грн (вместо 74,90 грн) -52%
- Мороженое 150 г Три Медведя "Love&Berries" (двухслойное), рожок — 35,90 грн (вместо 74,90 грн) -52%
- Мороженое 70 г Magnat сэндвич "Double caramel spicy cookies" — 21,50 грн (вместо 43,90 грн) -51%
- Мороженое 110 г Киевский пломбир с малиновым вареньем, рожок — 37,90 грн (вместо 76,90 грн) -50%
- Мороженое 110 г Киевский пломбир с печеньем из какао, рожок — 36,90 грн (вместо 74,50 грн) -50%
- Мороженое 80 г Киевский пломбир классический, вафельный стаканчик — 18,90 грн (вместо 38,50 грн) -50%
- Мороженое 80 г Киевский пломбир без сахара, вафельный стаканчик — 24,50 грн (вместо 49,00 грн) -50%
- Мороженое 80 г Киевский пломбир без сахара в глазури, эскимо — 27,90 грн (вместо 55,90 грн) -50%
- Мороженое 65 г Три Медведя "Anime" (юдзу и сакура), эскимо — 23,90 грн (вместо 44,90 грн) -46%
- Мороженое 70 г Три Медведя "Mystic dragon" (питахая и взрывная карамель), эскимо — 23,90 грн (вместо 44,90 грн) -46%
- Мороженое 70 г Три Медведя (арбуз-клубника), эскимо — 23,90 грн (вместо 44,90 грн) -46%
