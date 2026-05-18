Путина мокнули, как котенка, в Москве должны исчезнуть свет и еда: почему этот удар по РФ особенно болезненный

Последствия обстрела не только экономические, они значительно шире

Атака дронов на Московский регион 17 мая имеет не только экономическую логику. Украина нанесла самый масштабный удар с начала полномасштабного вторжения накануне визита главы России Владимира Путина в Китай, что очень символично.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "КРУК" и политтехнолог Виктор Таран. Он подробно проанализировал результаты атаки. Также своим видением с "Телеграфом" поделился аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Назарий Барчук.

Экономический аспект

По словам политтехнолога, в то время как Россия уже испытывает дефицит горючего для фронта, власти пытались Москву и "кольцо" вокруг нее защитить от этого дефицита. В том числе и за счет регионов.

"И удар по объекту производства, введение их в зону дефицита топлива имеет очень хороший экономический и психологический эффект. Москвичи тоже начинают испытывать дискомфорт. Есть Москва, есть Москва как "кольцо" и остальная Россия. И здесь [война] пришла к ним. Это очень хорошо", — отметил Таран.

Повлияют ли эти удары на оборонный комплекс РФ и общественные настроения москвичей

Удар по объекту производства компонентов для крылатых ракет – это вообще стратегический результат, добавляет он. Однако один даже очень удачный удар не остановит ВПК России.

"Это надо масштабировать, чтобы постепенно сужать зону комфорта элит и москвичей. Они должны понять, что война реальна. Люди, которые вчера [высказывались в поддержку войны с Украиной, — ред.], — должны постоянно чувствовать, что война — это не далекое и не телевизионное, а это у них дома. Если они ежедневно будут чувствовать дым от пожаров — тогда они будут чувствовать дым от пожаров — тогда их информационный пузырь лопнет, несмотря на всю пропаганду Соловьева (один из главных пропагандистов Кремля — ​​ред.)", — уверен политтехнолог.

Впрочем, по его оценке, таких ударов должно быть очень много, потому что городское население может долго терпеть. Пока не начнут исчезать базовые вещи – тепло, свет и еда.

"Поэтому это первый этап давления на неудобства, и его нужно масштабировать и бить по критической инфраструктуре. Вот тогда эта комбинация работает", — объяснил Таран.

Самый главный эффект – Путина переиграли в его же игре

Но самый главный эффект, считает политтехнолог, — это удар по аэропорту "Шереметьево". Выходит, что накануне визита в Китай Путина "мокнули в мокрую тряпку, как котенка".

"Путин же привык накануне важных международных встреч Украины (например, визита Зеленского к Трампу) обстреливать Киев, демонстрируя, кто "хозяин". Это был шантаж и инструмент геополитического влияния. А теперь ситуация поменялась — и выходит геополитический момент — обстрел столицы РФ — накануне важных переговоров. Потому это справедливый ответ", — подчеркнул Виктор Таран.

Напомним, в Кремле сообщили, что 19-20 мая Путин совершит официальный визит в Китай по приглашению главы КНР Си Цзиньпина. Отмечается, что в ходе встречи они обсудят "двусторонние отношения, укрепление всеобъемлющего партнерства и сотрудничество между странами".

Впрочем, акцентирует Таран, после атаки на Московский регион весь мир накануне встречи Путина и Си обсуждает не только, о чем они будут говорить, но и фиксирует нарастающую атмосферу тревоги внутри России. Это новый сигнал для мира, который нужно масштабировать.

"Очень многие писали: "Почему так много пишут о России, а мало пишут об ударах по Украине?" А потому, это ли не впервые их так наказали. Поэтому конечно, для мира это шок — ядерное государство так "опустили". Поэтому это новый сигнал для мира, и это хорошо. Теперь будем его масштабировать, ждать новых ударов", — резюмировал руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "КРУК".

Один налет – две цели: анализ Назария Барчука

Аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Назарий Барчук, сказал в комментарии "Телеграфу", что удар по Москве и агломерации в ночь на 17 мая имел перед собой две цели. Первая — поражение объектов вражеского ВПК и нефтяной инфраструктуры, являющееся продолжением кампании дальнобойных дроновых ударов по объектам на территории РФ. Вторая – психологическое влияние на российское население.

"Однако основной целью атаки следует считать не сами поражения, а их географическую принадлежность – локациями удара является самый защищенный регион всей России, и сопутствующий психологический эффект от этих ударов для населения московской агломерации", – пояснил он.

Назарий Барчук напомнил, что, начиная с августа 2025 года, враг начал активное обустройство позиций противовоздушной обороны вокруг своей столицы. Уже в октябре 2025 было замечено более 20 башен с размещенными на них системами "Панцирь" и "Тор".

Во время атаки 17 мая дронам пришлось обходить уже кратно больший объем систем, количество которых равнялось более сотни. Также наши беспилотники преодолевали мобильные огневые группы и другие позиции, построенные именно для противодействия нашим налетам.

"Именно поэтому успешное преодоление этой сверхплотной обороны несет психологический эффект на россиян, разрушая миф об абсолютной безопасности российской столицы. Прорыв эшелонированной обороны, на которую враг потратил колоссальные ресурсы за последний год, демонстрирует как российскому руководству, так и рядовым гражданам их уязвимость. Это создает ощущение бессилия перед украинскими дальнобойными средствами и сеет панику в глубоком тылу, ведь если даже сотня "Панцирей" вокруг Москвы не способна гарантировать защиту, то ни один другой город или стратегический объект на европейской части территории РФ тем более не находится в безопасности", — отмечает аналитик.

Барчук добавляет, что дополнительный эффект вызвали и жалобы россиян на отсутствие сигналов воздушной тревоги и нестабильную связь. Это только усугубляло возмущение.

Недовольство российского населения усугубляется. Исходя из результатов социологических исследований, дроновые атаки в последние месяцы входят в топ тем, которые беспокоят россиян.

Налет дронов на Московскую область 17 мая — последствия боевой работы

По данным британского издания The Telegraph, украинские беспилотники нанесли удар по самому загруженному аэропорту России — "Шереметьево". В окрестностях Москвы под удары попали нефтеперерабатывающий завод, объект производства крылатых ракет и других ракетных систем, станции заправки топливом и технопарк.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что дроны, летевшие ночью 17 мая на Москву и Московскую область, были подписаны специальными посланиями. Это как знак, что война, развязанная Россией, пришла уже к ней домой.