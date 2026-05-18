"Деньги закончились?": дуэт Потап и Настя возвращаются, но украинцы совсем не оценили (фото, видео)

Пара недавно развелась

Украинские артисты Потап и Настя Каменских решили, что девять лет паузы — это уже достаточно, чтобы снова достать из ящика бренд "Потап и Настя". Правда, возвращение легендарного дуэта оказалось не столь триумфальным, как, вероятно, ожидали артисты. В соцсетях их анонс встретили не аплодисментами.

В своем сообщении звезды загадочно написали, что "рано или поздно все имеет свой конец", даже пауза длиной в девять лет. После этого они объявили о запланированном на 19 декабря концерте в Нью-Йорке и добавили: "Ну вы поняли, будет весело".

Особый пикантный привкус ситуации добавляет то, что недавно Потап и Настя объявили о разводе. В соцсетях экс-супруги сообщили, что "рано или поздно все имеет свой конец", как и их брак. И вот теперь – камбек дуэта.

Впрочем, в комментариях пользователи не обрадовались такому возвращению. Часть аудитории решила, что возвращение дуэта это не об искусстве, а о финансовой реабилитации. Люди писали, что на концерты будут ходить только "русские и те, кто уехал еще в 2012-м", а также писали, что "деньги, наверное, закончились".

Досталось и сольной карьере Насти Каменских. Комментаторы вспомнили попытки покорить испаноязычную аудиторию и пошутили, что "Испания не приняла звезду", поэтому пришлось возвращаться к старой схеме. Другие же заявляли, что артисты "поняли, что ни на что не способны".

