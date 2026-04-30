Снарядный голод уже летом: почему АОЗ не заключает контракты?

Украинская журналистка, специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко-Меринова пишет о тревожной ситуации с боеприпасами

Два снаряда на орудие в неделю на одном из самых чувствительных и активных направлений фронта. Это я увидела в своей крайней командировке на фронт, на одной из позиций наших механизированных бригад.

29 апреля "Украинская Бронетехника" заявила, что Агентство оборонных закупок не заключает контракты на дальнобойные снаряды 155-мм. Хотя должна была это сделать еще в январе.

Масла в огонь добавилось еще и тем, что компания говорит об "интригах" со стороны АОЗ по выбору "правильных" производителей.

Что говорят в АОЗ?

Агентство оборонных закупок одновременно так торопилось оправдаться по поводу "интриг", что нечаянно подтвердило отсутствие контрактов.

На дворе заканчивается 4-й месяц весны, подчеркиваю. Мы теряем время. А военные [используют] и так уже скудные запасы.

На днях министр Федоров заявил, что Украина получит пакет помощи от Испании, в котором тоже будут дальнобойные 155-мм снаряды. Будем надеяться, этот шаг произошел не потому, что АОЗ не способен заключить контракты вовремя.

Потому что если так пойдет и дальше, то летом у нас будет существенный снарядный голод.

Опыт с дронами

Мы видим, как насыщается армия дронами. Еще два года назад о таких поставках БпЛА разных типов армия могла только мечтать. Созданы механизмы их прозрачной закупки — Brave1 market, DOT-Chain Defence, где бригады сами могут заказывать то, что им нужно.

Всё легко и быстро. Так почему из года в год у нас проблемы с артиллерией?

Просто напомню. По данным Генштаба ВСУ, 40% огневого поражения противника осуществляется благодаря артиллерии.

На самом деле армии безразлично, где будет покупать государство снаряды. Им главное, чтобы они были, и были качественными. И в понятные сроки. Ведь, опираясь на запасы и их наличие, планируются операции. А как мы видим, война не планирует замораживаться.

Источник: блог Юлии Кириенко-Мериновой на Цензор.НЕТ