Шоколад Roshen за 38 грн и скидки на Nesquik: в "АТБ" стартовала большая распродажа сладостей

Среди предложений можно найти печенье, вафли и готовые завтраки

В сети "АТБ" на этой неделе появились заметные скидки на сладости и снеки — отдельные позиции подешевели почти вполовину.

Больше всего привлекает внимание шоколад линейки Roshen Lacmi.

Разные вкусы шоколада Roshen Lacmi — от классического молочного до вариантов с карамелью или арахисом — продают за 37,90 грн вместо 67,90 грн, что означает скидку 44%. Акция действует до 5 мая. Также дешевле можно приобрести шоколад Nesquik (100 г) – 47,50 грн вместо 75,50 грн, а KitKat – 64,50 грн вместо 98,50 грн.

Скидки на сладости в "АТБ" до 5 мая. Фото: скриншот из магазина

Снижение цен коснулось и печенья: Roshen Lovita и "Эсмеральда" стоят от 26,50 до 29,90 грн, что примерно на треть дешевле. Вафли "Своя Линия" с разными вкусами продаются за 29,90 грн вместо 42,90 грн.

Среди акционных предложений также конфеты "Житомирское лакомство BON BLISS" — 234,90 грн за килограмм вместо более 360 грн, однако их количество в продаже ограничено.

Кроме того, выгоднее можно приобрести готовые завтраки: Nestle LION WILDCRUSH – 125,90 грн, а Nesquik Mix – 59,90 грн, что примерно на 34% дешевле обычной цены.

