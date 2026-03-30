Популярный сыр почти за полцены: в "АТБ" с 1 апреля будет действовать приятная скидка

Местами можно сэкономить почти 40 грн

В сети супермаркетов "АТБ" с 1 апреля пройдет акционная неделя, в ходе которой значительно подешевеют популярные молочные продукты — плавленые сырки и твёрдый сыр.

Скидки будут действовать с 1 по 7 апреля и коснутся сразу нескольких самых популярных товаров. Об этом можно узнать из поста в "Threads".

В частности, акционная цена заденет плавленые сырки "Золотой резерв" трех вкусов — "Сливочный", "Чеддер" и "Дружба" (по 70 граммов). В этот период их можно будет приобрести за 15,50 гривны вместо привычных 27,50 гривны. Скидка составит около 43%.

Также в "АТБ" подешевеет твердый сыр "Комо" в четырех вариантах — "Сливочный", "Чеддер", "Сметанный" и "Ореховый" (по 150 граммов). Первые три вкуса будут продаваться за 57,90 гривны вместо 90,90 гривен, что означает скидку примерно на 36%. "Ореховый" будет стоить 65,90 гривны вместо 103,70 гривен.

Акционное предложение будет действовать ограниченное время, поэтому покупателям следует учесть период скидок.

Коли буде знижка в "АТБ" на сир. Фото: інфографіка "Телеграфа"

