Не покупайте эти макароны в "АТБ" до 1 апреля: на них будет большая скидка

В сети супермаркетов "АТБ" с 1 апреля стартует новая акция на макаронные изделия собственной торговой марки магазина. Скидки охватят сразу несколько популярных видов пасты, которые часто используются для ежедневного приготовления блюд.

Речь идет, в частности, о ТМ "De Luxe Foods & Goods Selected". Подробнее о скидке написали в постах "Threads".

В акцию войдут следующие виды макарон: спирали, витки, ригатони, вермишель, бантики, пера, спагетти и спагетти цельнозерновые. На эти позиции установлена единая акционная цена – 41,90 гривны вместо 56,50 гривны, что позволяет сэкономить около 25%.

Отдельно скидка будет действовать и на лапшу этого производителя. Ее можно будет приобрести за 51,90 гривны вместо 69,90 гривны, что также составляет 25% экономии. Таким образом, у покупателей есть большой выбор разных видов макаронных изделий.

Скидки на макаронные изделия в "АТБ" с 1 апреля.

