Только не в "Сильпо": где купить огурцы на десятки гривен дешевле

Мониторинг стоимости овощей в популярных торговых сетях обнаружил существенную разницу в цене огурцов в зависимости от выбранного магазина и способа маркировки товара.

Цены на овощи в украинских супермаркетах продолжают удивлять своим разнообразием. Популярный весенний овощ – огурец – в одной сети может стоить почти втрое дороже, чем в соседней.

"Телеграф" сравнил цены в "Сильпо", "АТБ", "Форе", "Варусе" и "Новусе". Мы расскажем, где закупка будет самой выгодной.

Как оказалось, некоторые сети используют маркетинговые уловки, указывая цену не за килограмм, а за 100 граммов, что визуально делает товар "дешевле".

За сколько можно купить огурцы в "Сильпо"

В сети "Сільпо" цены указаны за 100 грамм. Самый бюджетный вариант "Огурец украинский" с учетом 50% скидки стоит 22,47 грн. за 100г. То есть за килограмм придется выложить 224,70 грн. Огурец "Эстафета" здесь вообще золотой: 53,7 грн за 100г – это космические 537,00 грн/кг. Даже со скидками это самое дорогое предложение на рынке.

Стоимость огурцов в "АТБ"

Сеть АТБ предлагает более приятные ценники. Тепличные огурцы здесь стоят 109,89 грн/кг. Это ровно вдвое дешевле, чем акционное предложение у "Сильпо". Выбор невелик, зато цена ясна и доступна.

Цена огурцов в "Форе"

В "Форе" сейчас можно найти одну из самых лучших цен на рынке. Огурец "украинский" продается по 89,90 грн/кг. Однако сорт "Эстафета" здесь дороже АТБ — 139,00 грн/кг, а отечественный тепличный обойдется в 129,00 грн/кг.

Какую цену предлагает "Varus"

Магазины Varus держат планку среднего чека. За килограмм гладкого весового огурца здесь просят 109,90 грн. Салатный вариант стоит чуть дороже – 129,90 грн/кг.

Сколько стоят огурцы в "Novus"

У Novus ассортимент самый большой, но за комфорт нужно платить. Долгоплодный огурец стоит 109,00 грн/кг, обычный тепличный – 134,00 грн/кг. Популярная "Эстафета" здесь стоит 239,00 грн/кг. Это дорого, но все равно вдвое дешевле, чем у "Сильпо".

Где выгоднее всего

Если хотите сэкономить — идите в "Фору" или "АТБ". А вот в "Сильпо" за огурцами лучше заходить только с полным кошельком, потому что даже "красные" ценники там не спасают бюджет.

