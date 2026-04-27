Каким должен быть следующий президент: Залужный высказался о мобилизации и режимах

"Я иногда могу побыть и в авторитарном стиле", — сказал экс-главком

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сейчас посол Украины в Великобритании, который может стать кандидатом в президенты на следующих выборах, поделился своим видением, каким должен быть новый лидер нашей страны. Он убежден, что правление должно быть демократическим, но с определенными ограничениями.

О единственном преимуществе авторитарного лидерства

Об этом Залужный говорил по видеосвязи в ходе общения со студентами. Он подчеркнул, что является сторонником демократического лидерства. В то же время, отметил экс-главком, авторитарный стиль управления тоже имеет свое преимущество.

Что, скажем так, заманчиво в этом авторитарном стиле с точки зрения государственного управления? Авторитарный режим – это безусловная мобилизация. Возможно мобилизовать людей, возможно мобилизовать экономические ресурсы, возможно мобилизовать финансовые ресурсы достаточно быстро и качественно. Все остальное там идет в огромных минусах, — говорит Залужный

Авторитаризм не работает в Украине

В Украине использование мобилизации как элемента авторитарного стиля управления не приносит значительных результатов. По словам бывшего главкома, количество тех, кого можно призывать, "уменьшается, уменьшается и еще раз уменьшается".

То есть уже даже сам этот факт говорит о том, что Украина не Россия… Украина будет 100% нуждаться именно в лидерстве демократическом. Хотя, опять же, из того опыта, который у меня есть за годы, будучи главнокомандующим, даже будучи дипломатом… мои подчиненные знают, что я иногда могу побыть и в авторитарном стиле. Недолго, но могу, – рассказал Залужный

В то же время, добавил Залужный, в Украине очень сложно воспринимается авторитарный стиль правления. Украинское общество непредсказуемо, свободолюбиво и абсолютно демократически направлено, говорит дипломат.

Воспитание демократических традиций требует ограничений?

Однако демократические традиции необходимо воспитывать, считает Залужный. В качестве примера он привел британский парламент, на заседание которого парламентарий не может зайти без разрешения спикера. Этой традиции 570 лет. В то же время в украинском парламенте царит хаос.

Только с уважением к демократическим институтам, возможно, как следствие демократическое лидерство… Возможно, в сочетании каких-то отдельных ограничительных элементов и контроля за ними и развития демократических моментов, — объяснил свое мнение Залужный

Война дает шанс на создание демократической Украины

Экс-главком сказал, что "война исцеляет общество". И этот процесс исцеления войной открывает перед Украиной шикарные возможности построить демократическую страну с демократическим лидерством. Потому что за эту страну люди отдали свою жизнь.

Поэтому я считаю, что у нас есть прекрасный, отличный шанс все-таки на демократическое лидерство. Именно из-за уважения тех людей, которые воевали, тех людей, которые пойдут в детский сад и которых мы будем воспитывать уже как будущих граждан, — резюмировал Залужный

Пойдет ли Залужный в президенты

По состоянию на апрель 2026 года Валерий Залужный не делал никаких заявлений о намерении баллотироваться в президенты. Более того, выборы невозможно провести пока продолжается война.

В ходе выступления в феврале 2026 года в Лондоне экс-главком заявил, что обсуждение выборов во время войны является несвоевременным. По его словам, сейчас он "не думает о карьере политика", поскольку главной задачей является сохранение государственности. Также Залужный не раз высказывался против использования его имени в социологических опросах.

Рейтинги Залужного

Однако Залужный регулярно фигурирует в рейтингах. Их результаты свидетельствуют, что он вполне мог бы бороться за президентское кресло.

Согласно результатам опроса в конце марта президент Украины Владимир Зеленский сохраняет лидерство в электоральных рейтингах. Однако разрыв с ближайшим конкурентом Валерием Залужным остается минимальным.

Так, 22,6% респондентов в конце марта на выборах президента проголосовали бы за Зеленского. За Залужного свои голоса отдали бы 19,3% опрошенных.

