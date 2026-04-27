Яким має бути наступний президент: Залужний висловився про мобілізацію та режими

"Я інколи можу побути й в авторитарному стилі", — сказав колишній глава ЗСУ

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, нині посол України у Великій Британії, який може стати кандидатом в президенти на наступних виборах, поділився своїм баченням, яким має бути новий лідер нашої країни. Він переконаний, що правління має бути демократичним, але з певними обмеженнями.

Про єдину перевагу авторитарного лідерства

Про це Залужний говорив по відеозв'язку в ході спілкування зі студентами. Він наголосив, що є прихильником демократичного лідерства. Водночас, зазначив ексголовком, авторитарний стиль управління також має свою перевагу.

Що, скажемо так, заманливо в цьому авторитарному стилі з точки зору державного управління? Авторитарний режим — це безумовна мобілізація. Можливо мобілізувати людей, можливо мобілізувати економічні ресурси, можливо мобілізувати фінансові ресурси досить швидко і досить якісно. Все решта там іде в величезних мінусах, — каже Залужний

Валерій Залужний

Авторитаризм не працює в Україні

Натомість в Україні використання мобілізації як елементу авторитарного стилю управління не приносить значних результатів. За словами колишнього головкома, кількість тих, кого можливо призивати, "зменшується, зменшується і ще раз зменшується".

Тобто уже навіть сам цей факт каже про те, що Україна не Росія … Україна буде 100% потребувати саме лідерства демократичного. Хоча, знову ж таки, з того досвіду, який я маю за роки, будучи головнокомандувачем, навіть будучи дипломатом … мої підлеглі знають, що я інколи можу побути і в авторитарному стилі. Недовго, але можу, — розповів Залужний

Водночас, додав Залужний, в Україні дуже складно сприймається авторитарний стиль правління. Українське суспільство непередбачуване, волелюбне та абсолютно демократично спрямоване, каже дипломат.

Виховання демократичних традицій потребує обмежень?

Проте демократичні традиції потрібно виховувати, вважає Залужний. Як приклад він навів британський парламент, на засідання якого парламентарій не може зайти без дозволу спікера. Цій традиції 570 років. Водночас в українському парламенті панує хаос.

Лише з повагою до демократичних інституцій, можливо, як наслідок демократичне лідерство… Мабуть, в поєднанні якихось окремих обмежувальних елементів і контролю за ними, і розвитку демократичних моментів, — пояснив свою думку Залужний

Війна дає шанс на створення демократичної України

Ексголовком сказав, що "війна лікує суспільство". І цей процес лікування війною відкриває перед Україною шикарні можливості, щоб побудувати демократичну країну з демократичним лідерством. Тому що за цю країну люди віддали своє життя.

Тому я вважаю, що у нас є прекрасний, чудовий шанс все ж таки до демократичного лідерства. Саме через повагу до тих людей, які воювали, до тих людей, які підуть в дитячий садок і яких ми будемо виховувати вже як майбутніх громадян, — резюмував Залужний

Чи піде Залужний у президенти

Станом на квітень 2026 року Валерій Залужний не робив жодних заяв про намір балотуватися в президенти. Щобільше, вибори неможливо провести поки триває війна.

В ході виступу у лютому 2026 року в Лондоні ексголовком заявив, що обговорення виборів під час війни є невчасним. За його словами, зараз він "не думає про кар'єру політика", оскільки головним завданням є збереження державності. Також Залужний неодноразово висловлювався проти використання його імені в соціологічних опитуваннях.

Рейтинги Залужного

Проте Залужний регулярно фігурує у рейтингах. Їхні результати свідчать, що він цілком міг би боротися за президентське крісло.

Згідно з результатами опитування наприкінці березня, президент України Володимир Зеленський зберігає лідерство в електоральних рейтингах. Однак розрив із найближчим конкурентом, Валерієм Залужним, залишається мінімальним.

Так, 22,6% респондентів наприкінці березня на виборах президента проголосували б за Зеленського. За Залужного свої голоси віддали б 19,3% опитаних.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Залужний ставить лайки під публікаціями у Facebook з закликами надати право працівникам ТЦК застосовувати зброю до так званих ухилянтів. Раніше Залужний вже ставив схвальні реакції на неоднозначні публікації.