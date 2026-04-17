Это спектакль или под Путиным зашаталось кресло? Что означают "наезды" российской блогерши на Кремль

Эксперты объяснили, почему известные россияне внезапно "прозрели" в отношении Путина

Публичная критика российской блогерши Виктории Бони в сторону главы России Владимира Путина и ответ Кремля на нее, вероятно, срежиссированный спектакль. Однако нельзя исключать, что в РФ возобновились внутренние процессы "трансфера власти", рассказали политические эксперты.

Что нужно знать:

Российские спецслужбы имитируют открытость руководства государства для нейтрализации внутреннего недовольства

Есть несколько гипотез возникновения истории с критикой власти и лично Путина

Западные страны могут смягчить санкции в случае кадровых перестановок в России

Напомним, российская телеведущая, актриса и экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня опубликовала 18-минутное видео в запрещенном в РФ Instagram с критикой российских властей. Обращение стало очень популярным, набрав более 20 млн. просмотров. Ей ответил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пообещавший, что поднятые блогером проблемы решаются.

История с Боней – иллюзия демократии

Журналист Роман Цымбалюк высказал в комментарии "Телеграфу" мнение, что критика Бони в сторону Путина не стоит большого внимания, ведь не повлияет на его решение. По его словам, хотя блогер не критикует прямо войну, которую Россия ведет против Украины, недовольство связано именно с последствиями этой войны. Путин тратит российский ресурс будущего, говорит Цымбалюк.

Виктория Боня

В этом контексте журналист упомянул и заявление главы центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, что в России впервые возник дефицит рабочей силы.

Она таким образом намекает, дед, останавливайся, потому что продолжение войны – это мобилизация. Мобилизация – людей будет еще меньше в экономике. Падение еще быстрее ускорится, – говорит Цымбалюк.

Однако, по мнению журналиста, недовольство россиян никак не отразится на электоральных перспективах партии власти. Причина в том, что власть в России никогда не была выборной, есть лишь видимость избирательного процесса.

Стоит отметить, что рейтинги Путина падают уже больше месяца. По данным ВЦИОМ (всероссийский центр изучения общественного мнения), за неделю с 6 по 12 апреля он упал еще на 1,8 п.п. – до 72%. С начала марта падение составило более 5 п.п.

Также снизился уровень одобрения работы президента до 66,7% (минус 6,6 п.п. с начала падения). Рейтинг "Единой России" сократился до 27,3%, снизилось доверие к правительству и премьеру. Это самые низкие значения начала войны.

Рейтинги доверия к Путину упали

Рейтинг доверия к власти в РФ

Поэтому я просто не могу понять, ну ладно, упал рейтинг Путина, было на 144%, стало поменьше. И каковы последствия этого? Я их просто не вижу, — говорит журналист

Он убежден, что история с Боней и реакция Кремля на ее критику являются иллюзией демократии. Цымбалюк считает, что это пустой информационный пузырь.

Потому что все равно встанет один вопрос. Прекращай, придурок, старый, войну. Ну, это очевидно, потому что они все чего-то стесняются сказать о первой причине… очевидно, температура в рейхе увеличивается… критических заявлений в адрес Путина звучит все больше и больше. Но это не значит, что они изменят свою политику в ближайшее время, – резюмировал он

В России срежиссировали историю, что царь слушает народ

Бывший нардеп, руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко в комментарии "Телеграфу" отметил, что российским властям сейчас не нужны волнения в обществе. Именно поэтому, по его мнению, была разыграна история, в которой якобы прислушались к словам Бони. Обычно политика Кремля в подобных случаях – игнорирование.

А тут заявили, что они смотрели, они обратили внимание и так далее. Это показывает только то, что они срежиссировали историю, в которой царь слушает народ. Не исключено, что кто-то может даже полететь, хотя я очень сомневаюсь. Это из истории плохих театров, когда публика дура и публика все схавает, — говорит Денисенко

Он также не видит в этой истории каких-либо реальных угроз для электоральных перспектив партии власти. По мнению Денисенко, в Украине переоценивают "обвал" рейтинга Путина. Ведь понижение показателя с 74 до 68, это не обвал. А вот у партии власти, "Единая Россия" действительно очень низкий рейтинг – в районе 32.

И вот что с этим делать? Нужно только вбрасывать, потому что "Единая Россия" должна иметь, и всегда имела, 50% плюс, то есть единоличное большинство в парламенте. И это главная проблема ближайших пяти месяцев — как сделать так, чтобы "Единая Россия" получила соответствующие 50% плюс, — отметил эксперт

В России возобновились процессы "трансфера власти"

Медиа эксперт, бывший заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин также считает, что публичные россияне не могут позволить себе политизированные заявления без ясного понимания того, кто их прикроет и кто им заплатит за это. Эксперт напомнил, что сначала против Путина выступил блогер Илья Ремесло, обвинив его провал "СВО" (так россияне называют войну против Украины).

Затем у журналиста Юрия Дудя Павел Губарев (бывший так называемый "народный губернатор" Донбасса, коллаборант и террорист) раскритиковал российские власти. Он заявил, что Путиным якобы руководят какие-то внешние силы. После этого с критикой власти выступили блоггеры Виктория Боня и Айза.

Золотухин напомнил, что Боня несколько раз обвинила во всех бедах тех людей, которые "приносят Путину папочки" — то есть фактически представителей ФСБ и первого заместителя главы администрации Путина Сергея Кириенко, который обязан следить за информационным полем и внутренней политикой.

Политики и блогеры России начали использовать слово "нормализация", которое может быть использовано как для изменения ситуации внутри РФ — так и для сворачивания "СВО". А на фоне новой активности европейских потребителей российских углеводородов, уже распространяющих призывы к снятию санкций с России — все это свидетельствует об использовании предвыборного периода в России для изменения вектора и давления на Путина, — считает Золотухин

Он выдвинул гипотезы о причинах этих событий. Во-первых, деятельность ближайшей к Путину группы (Ковальчуки-Кириенко-ФСБ/ФСО) перешла все видимые и невидимые границы. Братья Юрий и Михаил Ковальчуки — это ближайшее оцепление Путина, российские олигархи и медиамагнаты, которых называют его "кошельком" и идеологами войны против Украины.

По мнению Золотухина, какая-то другая неоформленная политическая сила прилагает усилия, чтобы отодвинуть эту группу от принятия решений и для этого вносит дестабилизирующие процессы. Вопрос – кто это делает – остается открытым.

Во-вторых, силовая группа (Ковальчуки-Кириенко-ФСБ/ФСО) чувствует, что предвыборная пора и низкие показатели "СВО" открывают возможность усиления. Поэтому они сами создают дестабилизацию, чтобы напугать ею Путина и получить от него санкцию на полную зачистку инфопространства и закручивание гаек. Призом будет тотальный контроль над обществом и контролируемая "национализация" — передел собственности, — считает Золотухин

Третья гипотеза в том, что службы безопасности РФ могут использовать дестабилизирующие меры, чтобы выявить "несогласных". Таким образом, они хотят идентифицировать и уничтожить силы, которые могут поддержать определенную внутреннюю "политическую фронду".

Можно сказать, что существует вероятность того, что в России возобновились внутренние процессы трансфера власти (возможно в связи со здоровьем Путина), ведь группы влияния начали шевелиться и инвестировать в свое усиление. Не исключено, что после смены парламента могут пройти масштабные кадровые решения, как это было после перевыборов Путина в 2024-м, — прогнозирует Золотухин

Он добавляет, что если такие изменения во власти России могут быть связаны с масштабными договоренностями о замораживании агрессии против Украины, то западные партнеры охотно на это пойдут и начнут снятие санкций. По мнению эксперта, так или иначе, некоторые неизвестные процессы в России сейчас идут. И мы смотрим на них, как всегда, слишком упрощенно, резюмировал Золотухин.

Что сказала Боня в обращении к Путину и как ответили в Кремле

В 18-минутном видео, записанном в Монако, Боня заявила, что все проблемы России – от наводнений в Дагестане до разливов мазута в Анапе – это не вина верхушки. Просто чиновники настолько боятся президента, что не решаются рассказать ему правду. Боня добавила, что россияне якобы поддерживают Путина, но недовольны действиями стоящих между властью и народом.

На ее "наезд" ответил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время брифинга. По его словам, темы, которые подняла россиянка, хорошо известны и не оставлены без внимания. Он добавил, что над поднятыми вопросами якобы уже работают, в процесс вовлечено "большое количество людей", а сами проблемы носят сложный характер и требуют времени.

