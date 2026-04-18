"Почему Путин прячется?" Сибига поставил на место российских пропагандистов

Россияне задали вопрос таким образом, будто это не их президент избегает встречи

На дипломатическом форуме в Анталии (Турция) министр иностранных дел Андрей Сибига красиво ответил российским пропагандистам. Те налетели на него с вопросами, состоится ли встреча президента Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным в ближайшее время.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на источник в МИД. Главный дипломат Украины задал россиянам меткий встречный вопрос.

"Зеленский готов встретиться с Путиным. Вопрос, почему он прячется", — ответил Сибига.

Зеленский не раз говорил о готовности встретиться с Путиным

Следует отметить, что украинский президент неоднократно выражал готовность встретиться с российским лидером. Он предлагал для этой встречи третью страну.

"Я готов встретиться с Путиным. Конечно, не в Москве или Киеве. Но если он готов встретиться со мной, то мест для этого достаточно. Мы можем встретиться с ним на Ближнем Востоке, в Европе, в Соединенных Штатах, где угодно", — заявил президент 9 апреля.

Как сообщал "Телеграф", Украина готова провести четырехстороннюю встречу лидеров в Турции. Речь идет о президенте Владимире Зеленском, лидере России Владимире Путине, турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане и главе Белого дома Дональде Трампе.