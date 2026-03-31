Нардеп получил подарков от жены почти на 3 миллиона: что известно о его щедрой любимой (фото)

Жена политика вела свой YouTube-канал

Народный депутат и бывший член запрещенной партии "ОПЗЖ" Александр Пузанов в декларации за 2025 год указал щедрые подарки от жены – причем не деньгами, без конкретного перечня. Общая сумма этих презентов – космическая.

В декларации говорится, что речь идет именно о подарках "в неденежной форме" — то есть это могут быть драгоценности, техника, недвижимость или другие материальные активы. В то же время, никакой детализации в документе нет.

При этом официальная зарплата депутата не выходит за рамки стандартных выплат Верховной Раде. За год он получил 620 838 грн, что означает, что в месяц Пузанов получал примерно 51 тысячу гривен.

Декларация Александра Пузанова за 2025 год. Фото: public.nazk.gov.ua

Однако подарки от жены – на огромные суммы. Общая сумма всех этих презентов – 2 692 296 грн, что примерно 68 000 долларов.

Кто она — женщина, которая дарит миллионы

Жена политика – Елена Пузанова (в девичестве Казберова). Раньше она вела свой YouTube-канал, где делилась советами о здоровом образе жизни, питания и ежедневных привычках. Однако сейчас на ее канале нет ни одного видео. Также известно, что супруги воспитывают двух дочерей — Александру и Анастасию.

Александр Пузанов с женой и детьми.

YouTube-канал Елены Пузановой.

Чем занимается Елена сейчас – неизвестно. Также нет информации, почему она решила прекратить вести блог.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Александре Турчинове. Когда-то она пережила приступ с ножом.