Нардеп получил подарков от жены почти на 3 миллиона: что известно о его щедрой любимой (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Жена политика вела свой YouTube-канал
Народный депутат и бывший член запрещенной партии "ОПЗЖ" Александр Пузанов в декларации за 2025 год указал щедрые подарки от жены – причем не деньгами, без конкретного перечня. Общая сумма этих презентов – космическая.
В декларации говорится, что речь идет именно о подарках "в неденежной форме" — то есть это могут быть драгоценности, техника, недвижимость или другие материальные активы. В то же время, никакой детализации в документе нет.
При этом официальная зарплата депутата не выходит за рамки стандартных выплат Верховной Раде. За год он получил 620 838 грн, что означает, что в месяц Пузанов получал примерно 51 тысячу гривен.
Однако подарки от жены – на огромные суммы. Общая сумма всех этих презентов – 2 692 296 грн, что примерно 68 000 долларов.
Кто она — женщина, которая дарит миллионы
Жена политика – Елена Пузанова (в девичестве Казберова). Раньше она вела свой YouTube-канал, где делилась советами о здоровом образе жизни, питания и ежедневных привычках. Однако сейчас на ее канале нет ни одного видео. Также известно, что супруги воспитывают двух дочерей — Александру и Анастасию.
Чем занимается Елена сейчас – неизвестно. Также нет информации, почему она решила прекратить вести блог.
