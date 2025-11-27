Спрятали даже "кусочек Украины": Путину устроили самый пышный прием в Кыргызстане с начала войны (фото и видео)

Перед главой России в Бишкеке пели и плясали — звучала даже "Калинка-малинка"

Во время официального визита главы Российской Федерации Владимира Путина в Кыргызстан, завершающегося в четверг, 27 ноября, ему устроили самый масштабный и торжественный прием с начала войны против Украины. Кроме того, от его взгляда скрыли находящееся рядом с президентской резиденцией здание посольства Украины, установив специальный экран.

Что нужно знать:

С 25 по 27 ноября глава РФ Владимир Путин совершил официальный визит в Кыргызстан

Его встреча была самой масштабной с начала войны России против Украины и поражала пышностью даже с учетом восточных традиций

В преддверии визита Путина в Бишкек посольство Украины "спрятали" при помощи технологий

30 ноября в Кыргызстане пройдут внеочередные парламентские выборы

Об этом сообщает "Агентство. Новости". В сети появились видеокадры мероприятий с участием главы Кремля в Кыргызстане.

Путин прибыл в Бишкек вечером во вторник, 25 ноября. У самолета его встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров. По ковровой дорожке к зданию аэропорта "Манас" Путин прошел вместе с Жапаровым, а по обеим сторонам стояли сокольники с беркутами, кинологи с тайганами (порода борзых), танцовщицы в национальной одежде возле юрт, а также всадники в традиционном вооружении. Внутри аэропорта для российского лидера исполнили "Калинку" на кыргызских инструментах комуз и кыяк.

Перед переговорами между Путиным и Жапаровым в среду президентский лимузин направлялся к дворцу Ынтымак Ордо в сопровождении конного кортежа из 26 всадников. Двое впереди несли российский и кыргызский флаги. У здания были выстроены почетные караулы: несколько десятков военных, участники в национальных доспехах и военный оркестр.

Еще до приезда главы России на площади перед резиденцией Ынтымак Ордо установили крупный каркасный экран, закрывший вид на расположенное примерно в 200 метрах посольство Украины. Советник украинского посла в Кыргызстане Денис Автономов воздержался от комментариев, однако отметил, что "причинно-следственная связь, очевидно, присутствует".

Возведение каркасного экрана, закрывающего посольство Украины в Бишкеке. Фото: "Украина - Центральная Азия"

В дни визита Путина все школы Бишкека перевели на дистанционный формат. В среду вечером движение в столице оказалось парализованным из-за дорожных ограничений, введенных в связи с его приездом.

"Единственное, на что не отважились руководители Кыргызстана, встречая Путина в Бишкеке, это разлить перед ним в аэропорту воды Иссык-Куля", — иронизирует политолог Аркадий Дубнов.

Оценивая церемониальный прием главы Кремля, он заявил, что для Кыргызстана визит имеет "исключительно важное значение", поскольку проходит накануне внеочередных парламентских выборов, назначенных на 30 ноября. По мнению эксперта, своим визитом за несколько дней до голосования глава РФ выразил "недвусмысленную поддержку" действующим киргизским властям.

Напомним, на пресс-конференции по итогам визита в Кыргызстан Путин сделал ряд заявлений касательно работы над завершением войны в Украине. Он заявил, что Москва согласна положить идеи "мирного плана" Трампа в "основу будущих договоренностей".