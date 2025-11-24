Откровенный ответ председателя Совета обороны Кривого Рога

В Кривом Роге, ранее считавшемся преимущественно русскоязычным городом, теперь чаще можно услышать украинский. В городе стало гораздо больше тех, кто разговаривает на украинском в повседневной жизни. Александр Вилкул говорит, что и сам перешел на украинский, хотя это иногда дается нелегко.

Что нужно знать:

В городе растет интерес к украинскому языку.

Люди переходят на государственный язык по собственному желанию.

Кривой Рог исторически был украиноязычным городом.

Об этом Глава Совета обороны Кривого Рога рассказал в интервью "Телеграфу". Подробнее читайте в материале: "Путина остановит только одно: Вилкул о "сепаратюге", Зеленском и "патриотах" из Партии регионов".

После того, как Кривой Рог стал промышленным центром и сюда приехало много россиян, в городе господствовал преимущественно русский язык. По словам Александра Вилкула, такая картина была типичной для многих городов Востока и Юга Украины. Однако Кривой Рог всегда оставался украинским городом. Он подчеркивает, что родился и вырос в этом городе и считает его украинским по своему основанию.

Чиновник обращает внимание, что сейчас украинский язык в городе слышен гораздо чаще, особенно в центре и в публичных местах. По его словам, люди сознательно переходят на государственный язык и воспринимают его как важную часть своей идентичности.

Люди действительно стали чаще говорить на украинском как символе самоидентификации, сказал Вилкул в интервью.

Сам политик тоже изменил свои языковые привычки. Он рассказал, что в повседневной жизни теперь общается преимущественно на украинском языке.

На вопрос о том, сложно ли ему дается переход на украинский язык, Вилкул ответил искренне: "Я же с вами в основном на украинском разговариваю. Русизмы случаются? Да, все бывает, но преимущественно украинский".

Следует напомнить, что Кривой Рог не всегда был русскоязычным. По данным переписи 1926 г., украинцы составляли около 69,2% населения города. Родным языком украинский считали 61,9% жителей, тогда как русский называли родным только 26%.

Город был основан казаками в 1775 году. Они имели украинские этнические корни с самого начала. Русский язык начал распространяться только в конце XIX – начале XX века. Это произошло из-за промышленного развития, когда в город приезжали рабочие из разных губерний Российской империи, в том числе россияне.

Ранее "Телеграф" писал, что Вилкул рассказал, как отреагировал на "сепаратюгу" от Зеленского. Политик рассказал, как сейчас общается с президентом.