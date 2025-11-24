Вілкул відповів, якою мовою розмовляє вдома, і чи побільшало в Кривому Розі україномовних

Відверта відповідь голови Ради оборони Кривого Рогу

У Кривому Розі, який раніше вважався переважно російськомовним містом, тепер частіше можна почути українську. У місті стало значно більше тих, хто розмовляє українською в повсякденному житті. Олександр Вілкул каже, що й сам перейшов на українську, хоча це іноді дається нелегко.

Що треба знати:

У місті зростає інтерес до української мови.

Люди переходять на державну мову за власним бажанням.

Кривий Ріг історично був україномовним містом.

Про це Голова Ради оборони Кривого Рогу розповів в інтерв'ю "Телеграфу". Детальніше читайте у матеріалі: "Путіна зупинить тільки одне: Вілкул про "сепаратюг", Зеленського і "патріотів" із Партії регіонів".

Після того, як Кривий Ріг став промисловим центром і сюди приїхало багато росіян, у місті панувала переважно російська мова. За словами Олександра Вілкула, така картина була типовою для багатьох міст Сходу та Півдня України. Проте Кривий Ріг завжди залишався українським містом. Він підкреслює, що народився і виріс у цьому місті та вважає його українським за своєю основою.

Чиновник звертає увагу, що зараз державну мову в місті чути значно частіше, особливо у центрі та в публічних місцях. За його словами, люди свідомо переходять на українську і сприймають її як важливу частину своєї ідентичності.

Люди дійсно стали частіше говорити українською як символом самоідентифікації, сказав Вілкул в інтерв’ю.

Сам політик також змінив свої мовні звички. Він розповів, що в повсякденному житті тепер спілкується переважно українською мовою.

На запитання про те, чи складно йому дається перехід на українську, Вілкул відповів щиро: "Я ж з вами переважно українською розмовляю. Русизми трапляються? Так, все буває, але переважно українська".

Варто нагадати, що Кривий Ріг не завжди був російськомовним. За даними перепису 1926 року, українці становили близько 69,2% населення міста. Рідною мовою українську вважали 61,9% мешканців, тоді як російську називали рідною лише 26%.

Місто заснували козаки в 1775 році. Воно мало українське етнічне коріння з самого початку. Російська мова почала поширюватися лише в кінці XIX — на початку XX століття. Це сталося через промисловий розвиток, коли до міста приїжджали робітники з різних губерній Російської імперії, зокрема росіяни.

Раніше "Телеграф" писав, що Вілкул розповів, як відреагував на "сепаратюгу" від Зеленського. Політик розповів, як тепер спілкується з президентом.