КАБи долетают: Вилкул оценил угрозу для Кривого Рога

В Кривом Роге говорят о росте опасности

КАБ уже начали долетать до Кривого Рога, и это повышает риски для города. Россияне модернизируют свои бомбы и увеличивают их дальность. Несмотря на то, что линия фронта остается на расстоянии более 50 км, угроза с воздуха не ослабевает.

Что нужно знать:

КАБы стали дальнобойнее.

Фронт не приблизился к городу.

Нужны более сильные ПВО для борьбы с бомбами.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Больше читайте в материале: "Путина остановит только одно: Вилкул о "сепаратюге", Зеленском и "патриотах" из Партии регионов".

Вилкул подчеркнул, что фронт не приблизился к Кривому Рогу. Сейчас до линии боевых действий примерно 55 километров, если считать по прямой через Марьинское. Днепр остается естественным препятствием, хотя после подрыва Каховской ГЭС река обмелела.

Ближе всего враг подходил к городу в начале вторжения. Тогда россияне стояли в 200 метрах от знака "Кривой Рог" со стороны Ингульца. В 2022 году опасность была гораздо больше, чем сейчас, говорит Вилкул.

Благодаря украинским военным фронт сначала отбросили на 30 километров, затем на 50. После освобождения правобережной части Херсонщины обстановка стала более стабильной.

Что касается КАБов, их дальность растет из-за модернизации. Зафиксировано несколько случаев, когда россияне на них устанавливали реактивные двигатели, рассказал Вилкул.

Глава Совета обороны добавил, что для борьбы с КАБами нужны мощные зенитные системы. Дроны сбивают другими способами – средствами РЭБ, дронами-перехватчиками и мобильными системами.

По словам Александра Вилкула, сначала войны по городу били из всего, из чего могли. Кривой Рог пережил более 200 попаданий ракет и дронов. Повреждено около 3000 домов – 1200 многоэтажек и 1800 частных домовладений. Практически все уже восстановили.

В начале вторжения россияне часто брали города с наскока и мы хорошо помним, как это выглядело. В это время была самая большая опасность. Враг мог прорваться внезапно, а у нас фактически не было войска, объяснил он.

На старте полномасштабного вторжения в Кривом Роге было только 42 бойца терробороны и несколько сотен нацгвардейцев. Сейчас ситуация более стабильная, хотя угроза остается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Россия ударила дроном по ТЦК в Кривом Роге. Российские военные атакуют город с воздуха очень часто.