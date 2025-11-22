Три пункта Вэнса и бурная радость Фицо из-за "полной победы России". Что происходит вокруг "мирного плана"

По словам Венса, мир могут установить только "умные люди, живущие в реальном мире"

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что любой мирный план завершения войны в Украине должен содержать три ключевых пункта. Он подчеркнул: мнение, что Украина сможет победить, если США увеличат военную поддержку, якобы является "фантазией".

Что нужно знать:

США продолжают агрессивно продвигать свой "мирный план"

Вэнс заявил, что мир "могут установить умные люди, живущие в реальном мире"

Роберт Фицо уже не может скрыть радости, что Россия якобы "выйдет полным победителем"

Что написал Вэнс о "мирном плане"

Вице-президент США перечислил три пункта, которые должен содержать "любой мирный план между Украиной и Россией". При этом во втором пункте он поставил во главу угла именно РФ.

1) Остановить убийства, сохраняя при этом суверенитет Украины

2) Быть приемлемым как для России, так и для Украины

3) Максимизировать шансы на то, что война не возобновится

Вэнс добавил, что любая критика мирной программы, которую разрабатывает администрация Трампа — либо неправильно понимает ее, либо искажает "важнейшие факты о ситуации на местах". Также чиновник выразил сомнения, что увеличение военной помощи, финансирования и санкции приблизят победу (вероятно, имея в виду победу Украины).

Есть фантазия, что если мы просто дадим больше денег, больше оружия или больше санкций, победа уже близко. Мир не будет установлен неудачными дипломатами или политиками, живущими в стране фантазий. Его могут установить умные люди, живущие в реальном мире, Джей Ди Вэнс

Что сказал Зеленский о работе над "мирным планом"

Накануне президент Украины Владимир Зеленский рассказал о почти часовом разговоре с Вэнсом и министром Сухопутных войск США Дрисколлом. По словам президента, они обсудили множество деталей по предложению американской стороны для окончания войны.

Стараемся сделать дальнейший путь достойным и действительно эффективным для достижения длительного мира… Договорились, что вместе с Америкой и Европой будем работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал действительно трудоспособным, Владимир Зеленский

Фицо заявил о поддержке плана США и порадовался за Россию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна поддержит "мирный план" США по Украине. Он подчеркнул, что "Россия выйдет из него полным победителем, укрепившись морально и экономически", добавив, что "США хотят вернуть Россию в число "великих государств".

Напомним, дипломат Андрей Веселовский рассказал "Телеграфу", что "мирного плана" Трампа не существует. Что действительно скрывают "28 пунктов" США.