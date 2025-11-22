Три пункти Венса та бурхлива радість Фіцо через "повну перемогу Росії". Що відбувається навколо "мирного плана"

За словами Венса, мир можуть встановити тільки "розумні люди, які живуть у реальному світі"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що будь-який мирний план завершення війни в Україні має містити три ключові пункти. Він наголосив, що думка, що Україна зможе перемогти, якщо США збільшать військову підтримку, нібито є "фантазією".

Що треба знати:

США продовжують агресивно просувати свій "мирний план"

Венс заявив, що мир "можуть встановити розумні люди, які живуть у реальному світі"

Роберт Фіцо вже не може стримати радості, що Росія нібито "вийде повним переможцем"

Що написав Венс про "мирний план"

Віцепрезидент США перерахував три пункти, які має містити "будь-який мирний план між Україною та Росією". При цьому у другому пункті він поставив на перше місце саме РФ.

1) Зупинити вбивства, зберігаючи при цьому суверенітет України

2) Бути прийнятним як для Росії, так і для України

3) Максимізувати шанси на те, що війна не поновиться

Венс додав, що будь-яка критика мирної програми, яку розробляє адміністрація Трампа — або неправильно розуміє її, або спотворює "найважливіші факти про ситуацію на місцях". Також чиновник висловив сумніви, що збільшення військової допомоги, фінансування та санкції наблизять перемогу (ймовірно маючи на увазі перемогу України).

Існує фантазія, що якщо ми просто дамо більше грошей, більше зброї або більше санкцій, перемога вже близько. Мир не буде встановлений невдалими дипломатами чи політиками, які живуть у країні фантазій. Його можуть встановити розумні люди, які живуть у реальному світі, Джей Ді Венс

Що сказав Зеленський про роботу над "мирним планом"

Напередодні президент України Володимир Зеленський розповів про майже годинну розмову з Венсом та міністром Сухопутних військ США Дрісколлом. За словами президента, вони обговорили багато деталей із пропозиції американської сторони для закінчення війни.

Стараємося зробити подальший шлях достойним і дійсно ефективним для досягнення тривалого миру … Домовилися, що разом з Америкою та Європою працюватимемо на рівні радників, щоб шлях до миру став дійсно працездатним, Володимир Зеленський

Фіцо завив про підтримку плану США та порадів за Росію

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна підтримає "мирний план" США щодо України. Він наголосив, що "Росія вийде з нього повним переможцем, зміцнившись морально й економічно", додавши, що "США хочуть повернути Росію в число "великих держав".

Нагадаємо, дипломат Андрій Веселовський розповів "Телеграфу", що "мирного плану" Трампа не існує. Що насправді приховують "28 пунктів" США.