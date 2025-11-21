США накормят Путина американскими пряниками: секреты мирного плана и роль Китая

Эксперт объяснил, как американский "пряник" для России может перекроить мировую архитектуру.

Утечки об инициативе США по завершению войны в Украине уже заполонили все новостные ленты. За несколько дней общество услышало об отказе от НАТО, сокращении армии и других ограничениях, изложенных в 28 пунктах.

Но что означает эта информационная волна — реальный сдвиг в переговорах или попытку навязать Украине чужую повестку дня? Об этом "Телеграф" поговорил с Максимом Яли, кандидатом политических наук, профессором НАУ.

США активизируют давление: что могло стать катализатором

– Третьи сутки уже несутся инсайты о "мирном плане Трампа". Появление таких инициатив определяет начало реальных переговоров?

– По крайней мере, это означает попытку Соединенных Штатов значительно активизировать попытки их перевести на качественно иной уровень. И здесь зависит уже от того, насколько убедительными будут аргументы американцев, прежде всего для украинской стороны, как в формальном, так и неформальном формате. Понятно, что то, что этот план появился после того, как вспыхнул "Миндичгейт" не является случайностью.

В любом случае, американская сторона, Дональд Трамп будут пытаться этим ослаблением позиции Зеленского внутри Украины воспользоваться. Как и тем, что могут быть обнародованы новые серии этого скандала. Именно поэтому в западных СМИ фигурируют определенные дедлайны. И достаточно агрессивная тактика Дональда Трампа используется по продвижению этого "мирного плана". Максим Яли

– Насколько этот политический кризис, "Миндичгейт", отсутствие единства внутри фракции "Слуги народа" повлияют на способность вести дипломатическую игру от Украины?

– Для этого мы уже видим, как это было и весной после скандала в Белом доме, Зеленский пытается заручиться поддержкой европейских партнеров – Великобритании, Франции, Германии – крупнейших доноров Украины. Для того, чтобы убедить Дональда Трампа смягчить те пункты этого плана, которые пересекают так называемые "красные линии" Украины.

Понравятся ли Кремлю американские "пряники"

– По вашему мнению, а согласится ли Россия на этот план? Потому что мы видим, что от них и в дальнейшем звучат фразы о "преступном руководстве" и целях "СВО".

– Россия, конечно, сейчас выступает в этих заявлениях с позиции силы. Ситуация на фронте действительно сложная для Украины, но здесь следует учитывать, что давление со стороны Трампа осуществляется не только в отношении Украины, но и в отношении России.

Мы видим, что цены на российскую нефть упали там до минимальных отметок с 23-го года. Менее 40 долларов за баррель, санкции против крупнейших нефтяных компаний, они вынуждены распродавать свои внешние активы. Было разрешено бить ATACMS именно по территории России, это тоже неслучайно. И угрожают ввести еще новые санкции. То есть, здесь давление осуществляется на обе стороны.

И в любом случае, по той информации, которая фигурирует в СМИ, этот план разрабатывался с представителями там России, с (ред. Кириллом) Дмитриевым, а также с Уиткоффом. И там, мягко говоря, очень много "пряников" для России, включая возвращение в G8, начиная с экономических факторов – разморозки российских активов, запрета Украины в НАТО, в принципе, сокращения ВСУ, все эти требования, которые выдвигала Россия, хоть и не в полном объеме, но они учтены.

Поэтому, учитывая все эти факторы, я думаю, этот план выгоден для России. Не все, ведь, как и обычно, не могут быть обе стороны полностью удовлетворены. Здесь американская сторона пыталась найти определенный баланс. Хотя нам кажется, конечно, что этот баланс не в пользу Украины. Максим Яли

Максим Яли / Facebook-страница

Скрытый геополитический расчет

– ЕС, НАТО, США, Россия, Украина – они упоминаются в этом "мирном плане". Но отсутствует один еще крупный игрок — это Китай. Может ли он в нем появиться и какую роль может занять?

– На данном этапе Китай не фигурирует в плане по простой причине. Если мы посмотрим на все эти "пряники", как я и отметил, они применены в отношении России. Одной из целей этого плана является перетянуть Россию на свою сторону, вывести ее по крайней мере из тотальной зависимости от Китая.

Именно поэтому и сделано предложение вернуться в G8, как и в 90-х годах, когда Россия была приглашена в этот элитарный клуб по экономическим критериям, хотя тогда вообще этому не соответствовала, ведь была в кризисе. Это был как раз "политический реверанс", чтобы привлечь РФ в сферу влияния, к коллективному Западу. Максим Яли

Вот и здесь, так же, мы видим этот шаг – разнообразные совместные экономические проекты с Соединенными Штатами – чтобы оторвать Россию от Китая. Это одна из ключевых задач Дональда Трампа, потому что главным своим соперником он видит именно Китай. И поэтому на такие уступки готов пойти ценой, к сожалению, украинских национальных интересов, чтобы удовлетворить Россию и поощрить ее перестать быть противником Запада.

