Мама чотирьох дітей, юристка та благодійниця. Що відомо про нову власницю OnlyFans

Жінку називають видатною філантропкою

Власницею OnlyFans стала Катерина "Кеті" Чудновська, вдова українського американця Леоніда Радвінського, який володів платформою. Її чоловік помер від онкологічного захворювання у березні 2026 року, залишивши статки щонайменше 3,8 млрд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg. Зазначається, що вдова замінила Радвінського як особу зі значним контролем над холдинговою компанією OnlyFans ще у березні, коли той помер. Чудновська також отримала повноваження призначати та звільняти директорів лондонської компанії Fenix International, через яку Радвінський контролював мажоритарний пакет акцій OnlyFans за допомогою трасту.

Катерина Чудновська. Фото: bollywoodshaadis

Що відомо про Кеті Чудновську, яка отримала у спадок OnlyFans

42-річна Чудновська є юристкою та венчурною інвесторкою. Вона — мати чотирьох дітей, родина мешкає у США.

Зараз нова власниця OnlyFans також обіймає посаду головного юрисконсульта національної приватної технологічної фірми, яка займається питаннями інтелектуальної власності, торгових марок, придбання технологій, а також злиттів і поглинань. Крім того, Кейт Чудновська є президентом Фонду досліджень жіночої філантропії.

Леонід Радвінський та Кейт Чудновська. Фото: bollywoodshaadis

Протягом останніх 10 років Чудновська також була членом правління Фонду досліджень шлунково-кишкового тракту (GIRF) Центру захворювань травної системи Чиказького університету. У 2019 році стала президентом правління. Щороку за її сприяння збирають понад 3 мільйони доларів на підтримку лікарів та науковців Чиказького університету та за його межами.

Вдова Радвінського почала юридичну кар'єру в Thomas Coburn Fagel Haber, де спеціалізувалася на корпоративному праві, нерухомості, злиттях і поглинаннях, банкрутстві та бізнес-банкінгу. Чудновська здобула ступінь бакалавра політології та слов'янської літератури в Північно-Західному університеті, та продовжила навчання в університеті Де Поля, де здобула ступінь доктора юридичних наук.

Чудновська має репутацію філантропки

Кеті Чудновську називають видатною філантропкою (людина, яка займається благодійністю та безкорисливо допомагає тим, хто цього потребує). Вона захищає права пацієнтів та підтримує медичні дослідження. Вдова власника OnlyFans просуває наукові дослідження з розробки новаторських методів лікування онкологічних захворювань. Вона керує та бере участь у незліченних дослідницьких проєктах, спрямованих на розширення розуміння рідкісних видів раку та найефективніших способів боротьби з ним.

Радвінський з Чудновською. Фото: bollywoodshaadis

Як розповіла сама Чудновська, благодійність та залучення до неї інших, є однією з її пристрастей. Окрім кар'єри головного юрисконсульта національної технологічної фірми та директорки агентства нерухомості, вона інвестує значний час та ресурси в низку благодійних проєктів.

Окрім роботи на посаді президента правління Фонду досліджень шлунково-кишкового тракту в Центрі захворювань травної системи Чиказького університету, Чудновська також анонімно робить пожертви іншим установам. Серед них — Університет Маямі, лікарня Маунт-Синай у Маямі-Біч, Чиказький університет, Пенсильванський університет тощо.

Що таке OnlyFans

Це — популярна онлайн-платформа, де автори контенту за платну підписку дають доступ до ексклюзивних фото та відео. Сервіс вважається платформою з контентом для дорослих, але також OnlyFans використовують фітнес-тренери, музиканти тощо для прямої монетизації своєї творчості.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про статки Радвінського. Він входив до списків найбагатших людей світу. Його статки стрімко зростали разом із популярністю платформи

OnlyFans. За оцінками Forbes на березень 2026 року, його капітал оцінювався приблизно в $4,7 млрд.