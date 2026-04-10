Исчезли детали из Нидерландов, но появилось кое-что новое: что нашли внутри российских "Шахедов"

Москва меняет поставщиков составляющих для "Шахедов"

В русских дронах-камикадзе зафиксировали изменения в составе иностранных компонентов: часть западных деталей исчезает, вместо этого появляется больше китайских и "свежих" азиатских составляющих. Есть признаки обратного военно-технологического обмена между Россией и Ираном.

Об этом во время брифинга сообщил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, сообщает корреспондент "Телеграфа".

"Где мы видим осторожное продвижение вперед — это противодействие критическим компонентам. С одной стороны, есть абсолютно конкретные примеры, когда Россия не смогла получить эти иностранные компоненты", – сказал он.

Власюк добавил, что на прошлой неделе появилось новое исследование "Шахедов", прилетевших на день СБУ на Запад Украины. В этот раз у российских БПЛА отсутствовали нидерландские детали (NXP).

"Я не утверждаю, что это стопроцентно всегда содержится в "Шахедах". Есть у меня такой пока сдержанный оптимизм, что, возможно, Россия перестала получать компоненты из Нидерландов, что было бы очень неплохим результатом наших общих усилий", — отметил уполномоченный президента.

В то же время в беспилотных аппаратах были зафиксированы американские запчасти с конца 2025 года. Как заявил Власюк, в атакующих Украину "Шахедах" традиционно присутствует швейцарская STMicroelectronics конца 2025 года.

"Это вечный пинг-понг между правительством Швейцарии и Италии, что это не мы, это не у нас, у нас только штаб-квартира, а производство не у нас, то вообще Китай. Будем дальше коммуницировать. Увидели больше китайских компонентов, увидели сами платы, напечатанные в марте 2026 года, что тоже интересный индикатор", — сказал он.

Чиновник указал на такой неприятный факт, как наличие большого количества свежих японских деталей у российских БПЛА. Информацию об этом Украина передала всем партнерам.

"Мы видим, хотя примеров еще не так много, но я думаю, что их будет больше, обратный обмен между Россией и Ираном. Если в 2022–2023 годах из Ирана шли "Шахеды" в Россию, то теперь мы видим обратный путь", – рассказал Власюк.

Есть случаи, когда российские средства поражения используются иранской армией или когда российские компоненты, в частности системы наведения, появляются в иранских средствах поражения в этом году.

"Российская электроника фиксировалась. Это то, что прилетало в Кипр из Ирана. Там были антенны "Комета". Это точно установленный факт", – отметил уполномоченный президента.

Он ожидает информацию о запчастях, используемых в иранских дронах и ракетах, атаковавших Ирак, Катар, Бахрейн и другие страны Залива, и считает, что там могут быть и американские детали.

"И это будет особенно интересно. Почему я в этом уверен? Потому что в так называемых "чистых" иранских дронах разных типов, которые использовала Россия против Украины в 2022-2023 годах, уже были американские компоненты", — заявил Власюк.

Уполномоченный президента также отметил, что украинские удары по нефтегазовой структуре России позволили вывести почти в ноль доход Кремля за счет роста цен и ослабления американских санкций. Москва недополучила не менее 1,7 млрд долларов.