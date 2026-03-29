Не приближайтесь ни пешком, ни на авто: украинцев предупредили о новой угрозе (фото, видео)

"Шахеды" начали массово сбрасывать мины на украинскую территорию

Россияне массово минируют украинскую территорию при помощи беспилотников. При обнаружении мин категорически нельзя к ним приближаться.

Об этом предупредил советник министра обороны Украины, специалист в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов ("Флэш").

Он заявил, что ежедневно часть "Шахедов" сбрасывают мины. По 8 мин каждый "Шахеды" несут в круглых контейнерах под крыльями.

Бескрестнов отметил, что поскольку снег уже растаял, мины хорошо видны на земле. Он предупредил, что категорически запрещено приближаться к ним как пешком, так и на автомобиле.

Кроме того, "Флэш" подчеркивает, что необходимо обязательно рассказывать об этом детям, чтобы они знали, как вести себя при обнаружении мины, и не пострадали.

В своем Telegram-канале специалист опубликовал видео, на котором зафиксирован сброс мин с дрона в 50 километрах от границы. Также он показал фото мин, чтобы граждане знали, как они выглядят.

