Зникли деталі з Нідерландів, але з'явилося дещо нове: що знайшли всередині російських "Шахедів"

Москва змінює постачальників складників для "Шахедів"

У російських дронах-камікадзе зафіксували зміни в складі іноземних компонентів: частина західних деталей зникає, натомість з’являється більше китайських і "свіжих" азійських складників. Також є ознаки зворотного військово-технологічного обміну між Росією та Іраном.

Про це під час брифінгу повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє кореспондентка "Телеграфу".

"Де ми бачимо обережне просування вперед — це щодо протидії критичним компонентам. З одного боку, є абсолютно конкретні приклади, коли Росія не змогла отримати ці іноземні компоненти", – сказав він.

Власюк додав, що минулого тижня з'явилось нове дослідження "Шахедів", які прилетіли на день СБУ на Захід України. Цього разу у російських БПЛА були відсутні нідерландські деталі (NXP).

"Я не стверджую, що це стовідсотково завжди міститься в "Шахедах". Є в мене такий поки що стриманий оптимізм, що, можливо, Росія перестала отримувати компоненти з Нідерландів, що було б дуже непоганим результатом наших спільних зусиль", – зауважив уповноважений президента.

Водночас в безпілотних апаратах було зафіксовано американські запчастини з кінця 2025 року. Як заявив Власюк, у "Шахедах", що атакують Україну, традиційно присутня швейцарська STMicroelectronics кінця 2025 року.

"Це вічний пінг-понг між урядом Швейцарії та Італії, що це не ми, це не в нас, в нас тільки штаб-квартира, а виробництво не в нас, то взагалі Китай. Будемо далі комунікувати. Побачили більше китайських компонентів, побачили самі плати, надруковані в березні 2026 року, що теж цікавий індикатор", – сказав він.

Чиновник вказав на такий неприємний факт, як наявність великої кількості свіжих японських деталей в російських БПЛА. Інформацію про це Україна передала всім партнерам.

"Ми бачимо, хоча прикладів ще не так багато, але я думаю, що їх буде більше, зворотний обмін між Росією та Іраном. Якщо у 2022–2023 роках з Ірану йшли "Шахеди" до Росії, то тепер ми бачимо зворотний шлях", – розповів Власюк.

Є випадки, коли російські засоби ураження використовуються іранською армією, або коли російські компоненти, зокрема системи наведення, з’являються в іранських засобах ураження цього року.

"Російська електроніка фіксувалося. Це те, що прилітало в Кіпр з Ірану. Там були антени "Комета". Це точно встановлений факт", – зауважив уповноважений президента.

Він чекає на інформацію про запчастини, що використовуються в іранських дронах і ракетах, які атакували Ірак, Катар, Бахрейн та інші країни Затоки, та вважає, що там можуть бути й американські деталі.

"І це буде особливо цікаво. Чому я в цьому впевнений? Тому що в так званих "чистих" іранських дронах різних типів, які використовувала Росія проти України у 2022–2023 роках, уже були американські компоненти", – заявив Власюк.

Уповноважений президента також зазначив, що українські удари по нафтогазовій структурі Росії дозволили вивести майже в нуль дохід Кремля за рахунок зростання цін та послаблення американських санкцій. Москва недоотримала щонайменше 1,7 млрд доларів.