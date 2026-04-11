Киевлян могут заставить разбирать завалы после атак: что говорят в КГВА (документ)

Решение принимает военное командование вместе с другими инстанциями

В Киеве вслед за Одессой вполне могут ввести общественно полезные работы, включающие разбор завалов после атак. Это решение будет приниматься в соответствии с законом и правовыми нормами.

Об этом "Телеграфу" сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА). В ответе на запрос издания отмечено, что общественно полезные работы в условиях военного положения выполняются в рамках введенной трудовой повинности.

"В настоящее время руководством Киевской городской военной администрации вместе с военным командованием прорабатывается вопрос о целесообразности введения в городе Киеве трудовой повинности и привлечения трудоспособных лиц к выполнению общественно полезных работ", — говорится в документе.

В КГВА добавляют, что решение о введении трудовой повинности и привлечении трудоспособных лиц к выполнению общественно полезных работ принимает военное командование вместе с военной администрацией самостоятельно или с привлечением местных госадминистраций, органов местного самоуправления на территории соответствующего населенного пункта, территориальной общины.

Будут ли киевлян привлекать к разбору завалов, ответили в КГВА

Будут ли киевлян привлекать к разбору завалов, ответили в КГВА

При этом к работам могут привлекаться трудоспособные лица, даже не подлежащие призыву на военную службу. Главное, чтобы человек не имел ограничений к работам по возрасту и состоянию здоровья.

Отметим, что в настоящее время в Киеве решение о привлечении граждан к разбору завалов не принималось, однако этот вариант обсуждается. Поэтому изменения могут произойти в любой момент.

Последствия атаки в Киев. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Законно ли привлекать людей к разбору завалов

Как рассказал "Телеграфу" юрист Игорь Чудовский, анализируя принятое решение в Одессе, правовая база для таких решений существует.

"В военное положение государство имеет право привлекать людей к общественно полезным работам не только на добровольной основе, и это не противоречит Конституции, потому что статья 43 прямо говорит: работа, выполняемая в соответствии с законами о военном или чрезвычайном положении, не считается принудительным трудом в конституционном смысле", — говорит юрист.

