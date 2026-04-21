Генерал Жуков, що подав у відставку після теракту в Києві, отримав нову посаду: чим займатиметься

Міністр Клименко каже, що дуже поважає "Маршала"

Начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Євген Жуков, що раніше подав у відставку з посади, стане радником голови Нацполіції.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі з журналістами. За його словами, Жуков зосередить увагу на питаннях "залученості поліції у війну".

Обов’язки начальника Департаменту патрульної поліції будуть тимчасово покладені на заступника Жукова, генерала Олександра Фацевича. Клименко наголосив, що "дуже поважає" Жукова. Він сам ухвалив рішення піти з посади через дії підлеглих.

"Це людина, яка займалася війною. "Хижак" чудово воює. Але морально знаходитись на посаді, коли — і вчора ми з ним про це говорили — двоє поліціянтів допустили велику помилку під час виконання своєї основної функції, яка відобразилася на стійкості всієї правоохоронної системи, складно. Звичайно, що він ухвалив рішення. І він сказав: "Пане міністре, я заявлю зараз про те, що я йду у відставку". Але я дуже хотів, аби він залишився в команді", — сказав міністр.

Клименко додав, що відставка Жукова — це його особисте рішення. Однак під час службового розслідування було знято з посаду усю вертикаль: від командира взводу до начальника Управління патрульної поліції міста Києва.

"Моя вимога — призначення на посади заступників зі службової підготовки в кожний підрозділ виключно тільки людей, які пройшли бойові дії", — сказав міністр.

Що відомо про генерала Жукова

Євген Жуков — український військовик, десантник, поліцейський, начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України (з вересня 2015 по квітень 2026), генерал поліції 3-го рангу. У минулому — командир окремої розвідувальної десантної роти 79-ї ОАЕМБр, заступник командира батальйону 79-ї ОАЕМБр, учасник війни на сході України, брав участь у боях за Донецький аеропорт, псевдо "Маршал".

З 2007 року служив у 79-й окремій аеромобільній бригаді (м. Миколаїв) на посадах від командира взводу до заступника командира батальйону. 6 серпня 2014 року дістав вогневе осколкове поранення в обличчя під час рейду. Під особистим керівництвом Євгенія Жукова зведений підрозділ у період з 12 по 18 жовтня та з 15 по 29 листопада 2014 року утримував аеропорт "Донецьк".

У вересні 2015 року призначений заступником начальника департаменту патрульної служби Міністерства внутрішніх справ України. 11 листопада отримав спеціальне звання підполковник поліції та був призначений на посаду начальника департаменту патрульної поліції Національної поліції України.

З 24 лютого 2022 року "Маршал" бере участь у визволенні України від російських загарбників у складі батальйону. 24 серпня 2023 року надане звання генерала поліції третього рангу.

Що передувало

У неділю, 19 квітня, Жуков подав у відставку після дій своїх підлеглих під час теракту в Голосіївському районі міста Києва. Деякі поліцейські втекли від стрілка в Києві і залишили людей без захисту. За словами Жукова, підлеглі не зорієнтувались вчасно.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українці відреагували на подання про відставку Жукова.