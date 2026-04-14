Масової демобілізації не буде, але… Веніславський розповів, що хочуть змінити

Депутат анонсував зміни у військовій службі для контрактників

У Верховній Раді очікують від Міноборони комплексний законопроєкт, який передбачатиме запровадження строкових контрактів із можливістю гарантованого відпочинку після служби. Проте про масове звільнення військових наразі не йдеться.

Про це "Телеграфу" розповів член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради Федір Веніславський.

За словами нардепа, у парламенті очікують комплексний проєкт від Міністерства оборони. Він стосується зменшення конфліктів, удосконалення питань укладення контрактів і в тому числі контрактів на певний строк, який потім дозволить бути звільненим зі Збройних сил щонайменше на один рік для відпочинку.

"Зараз м'яч на полі Міністерства оборони. Міністр оборони обіцяв, що у квітні ці проєкти будуть подані до парламенту і тоді ми з вами вже зможемо більш детально їх обговорювати", – сказав Веніславський.

Він наголосив, що в умовах війни терміни служби можуть бути забезпечені лише через укладання строкових контрактів (два-три-п'ять років). Після ухвалення змін у законодавство військові, терміни контрактів яких закінчилися, матимуть право на гарантований відпочинок.

"Але говорити про масове звільнення зі Збройних сил, на превеликий жаль, ми зараз не можемо", – додав народний обранець.

Федір Веніславський

Він погодився зі словами військової омбудсменки Ольги Решетилової про те, що обмеження строків служби є неможливим без посилення мобілізації. А заяви депутатів про те, що треба встановити строки служби звільнення в запас тих, хто служив, Веніславський вважає популізмом.

"Коли Російська Федерація нарощує чисельність своїх окупаційних військ, на початку 2025-го їх було 570 000, зараз понад 700 000, на цьому фоні давати надію для наших захисників, що буде забезпечено можливість звільнення в запас, це точно не щиро", – пояснив нардеп.

Парламентар додав, що механізм через укладання контрактів, коли, наприклад, два роки відслужив і далі можеш рік бути у цивільному житті, має працювати. Якщо ми будемо мати чіткий термін служби за контрактом з такими умовами, то значна кількість людей призовного віку захоче їх укласти, впевнений Веніславський.

"В будь-якому випадку ховатися від мобілізації – це тимчасові заходи. А так відслужив за контрактом, якщо буде прогнозований термін служби, – тоді це буде абсолютно інша психологічна і морально-політична ситуація", – резюмував він.

Раніше у Сухопутних військах ЗСУ заявили, що мобілізація жінок в Україні не планується. Чутки про підготовку до цього, що поширилися останнім часом, є неправдивими та використовуються ворогом для зриву мобілізації та дискредитації Збройних сил України.