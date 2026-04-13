Все начал Буданов: стало известно о секретных космических экспериментах Украины

Речь идет об уникальных операциях и новых оборонных возможностях, которые уже тестировались с реальными боевыми задачами

Украина в ходе войны уже тестирует космические технологии. Ракетоносители поднимались на высоты 100 и 204 километра, а также был испытан запуск ракеты с транспортного самолета. В Верховной Раде говорят — стране нужны собственные Космические силы.

Что нужно знать:

Инициативы реализовывались с участием военной разведки под руководством Кирилла Буданова

Украина нуждается в 7–10 спутниках для собственной космической разведки и связи

Космические силы могут помочь раньше обнаруживать запуск баллистических ракет, в частности российского комплекса "Орешник"

Создание полноценных Космических сил может занять 3-5 лет

Юридически космическое пространство не ограничено государственными границами, поэтому, помимо прочего, Украине нужны Космические силы ВСУ, чтобы легализовать деятельность Сил обороны в этом измерении, отметил председатель подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью РБК-Украина.

Космическая зависимость от партнеров и вызовы войны

Украине нужна собственная космическая оборонная программа, ведь Россия использует технологии, в частности "Орешник", когда ракета выходит в космос на высоту более 100 км выше линии Кармана. Украина также сталкивалась с перебоями в получении разведывательной космической информации и перебоями со спутниковой связью.

Мы поняли, что без собственной космической разведки, которая может оперировать созвездием разведывательных, оптических и радиолокационных спутников, которые будут давать нам полную картину в режиме реального времени ситуации на поле боя как на Украине, так и на территории врага, нам не обойтись. А собственные телекоммуникационные спутники обеспечат полностью защищенную связь и руководству государства, и военному руководству. Федор Вениславский, председатель подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Комитета ВР

Какой должна быть космическая система Украины

Вениславский оценивает потребность Украины в 7-10 спутников, большинство из которых 4 или 5 должны быть радиолокационными, 2-3 оптико-электронными и 1-2 телекоммуникационными. По его словам, Космические Силы могут не только раньше получать данные и предупреждать о запуске аэробалистических и баллистических ракет, но и развивать средства перехвата.

"Перехватить "Орешник" можно с наибольшей эффективностью к моменту разделения боевых блоков от ракетоносителя в космосе. Потому что легче сбить одну цель, чем шесть, которые уже разделились и маневрируя летят в разных направлениях на гиперзвуковой скорости. А чтобы сбить ракетоноситель, нам надо выйти на космическое пространство", — говорит Вениславский.

Расположение слоев атмосферы и границы космического пространства/Инфографика сделана с помощью ИИ

Секретные разработки и космические эксперименты Украины

За время полномасштабного вторжения Украина провела несколько уникальных экспериментальных операций по выполнению боевых задач. Руководил этим процессом тогда еще начальник ГУР Кирилл Буданов и другие представители ведомства. В частности, речь идет о выводе ракетоносителя из Украины в космос на высоты 100 и 204 км.

У нас есть ракеты, о которых почти никто не знает, но которые способны наносить удары по территории врага на расстоянии до 500 километров и лететь на гиперзвуковых скоростях. Федор Вениславский, председатель подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Комитета ВР

Также провели уникальную операцию – с транспортного самолета на высоте 8 километров запустили ракетоноситель – Вениславский утверждает, что его можно использовать для вывода на орбиту разного рода космических аппаратов. Украина первой это осуществила в Европе, а в целом это второй случай в истории – эксперимент провели в США в 70-х, однако украинская высота вывода – выше.

"Мы создали воздушную систему, которая может в краткосрочном будущем стать воздушным космодромом. Его можно будет использовать и для мирных целей, а также для противодействия "Орешнику". То есть выпускать ракеты не из земли, а из воздуха", — говорит Вениславский и подчеркивает, что это увеличит дальность ракет и сделает более эффективным выполнение.

Космические силы — как быстро можно создать и нужны ли в мирное время

Для полноценного создания Космических Сил Украине требуется не менее 3-5 лет, однако первых результатов можно достичь за год. Первоочередно нужно принять закон и пройти процедуру образования командования. Даже после окончания войны, Космические силы потребуются. Среди задач – дистанционное зондирование, ведение георазведки, готовность к вызовам со стороны России. Первым нужно позаботиться о связи — телекоммуникационные спутники, которые дадут украинцам свою защищенную завязку и интернет, и при этом Украина может их сама запустить. Это самый простой способ, ведь на развитие системы, подобной детищу Илона Маска, нужны не 5 спутников, а несколько сотен, а это немалые вложения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что правительство планировало сформировать правовую базу для функционирования Космических Сил до 31 декабря 2025 года. Новое подразделение будет заниматься спутниковой связью, космической разведкой и мониторингом пространства.