Все розпочав Буданов: стало відомо про секретні космічні експерименти України

Йдеться про унікальні операції та нові оборонні можливості, які вже тестувались з реальними бойовими задачами

Україна під час війни вже тестує космічні технології. Ракетоносії підіймались на висоти 100 та 204 кілометри, а також був випробуваний запуск ракети з транспортного літака. У Верховній Раді кажуть — країні потрібні власні Космічні сили.

Що потрібно знати:

Ініціативи реалізовувалися за участі військової розвідки під керівництвом Кирила Буданова

Україна потребує 7–10 супутників для власної космічної розвідки та зв’язку

Космічні сили можуть допомогти раніше виявляти запуск балістичних ракет, зокрема російського комплексу "Орєшнік"

Створення повноцінних Космічних сил може зайняти 3–5 років

Юридично космічний простір не обмежений кордонами держав, тож серед іншого, Україні потрібні Космічні сили ЗСУ, аби легалізувати діяльність Сил оборони в цьому вимірі, зауважив голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна.

Космічна залежність від партнерів і виклики війни

Україні потрібна власна космічна оборонна програма, адже Росія використовує технології, зокрема "Орєшнік", коли ракета виходить у космос на висоту понад 100 км, вище за лінію Кармана. Також Україна стикалась із перебоями в отриманні розвідувальної космічної інформації та перебоями з супутниковим зв'язком.

Ми зрозуміли, що без власної космічної розвідки, яка може оперувати сузір’ям розвідувальних, оптичних та радіолокаційних супутників, що даватимуть нам повну картину в режимі реального часу ситуації на полі бою як в Україні, так і на території ворога, нам не обійтися. А власні телекомунікаційні супутники забезпечать повністю захищений звʼязок і для керівництва держави, і для військового керівництва. Федір Веніславський, голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Комітету ВР

Якою має бути космічна система України

Веніславський оцінює потребу України у 7-10 супутників, більшість з яких — 4 або 5 мають бути радіолокаційні, 2-3 оптико-електронні та 1-2 телекомунікаційні. За його словами, Космічні Сили зможуть не тільки раніше отримувати дані та попереджати про запуск аеробалістичних та балістичних ракет, а й розвивати засоби перехоплення.

"Перехопити "Орєшнік" можна з найбільшою ефективністю до моменту розділення бойових блоків від ракетоносія в космосі. Бо легше збити одну ціль, аніж шість, які вже розділилися й маневруючи летять у різних напрямках на гіперзвуковій швидкості. А щоб збити ракетоносій, нам треба вийти на висоту вище 100 кілометрів, тобто – у міжнародний космічний простір", — каже Веніславський.

Розташування шарів атмосфери та межі космічного простору / Інфографіка зроблена за допомогою ШІ

Секретні розробки та космічні експерименти України

За час повномасштабного вторгнення Україна провела кілька унікальних експериментальних операцій для виконання бойових задач. Керував цим процесом тоді ще начальник ГУР Кирило Буданов та інші представники відомства. Зокрема, йдеться про виведення ракетоносія з України в космос на висоти у 100 та 204 км.

У нас є ракети, про які майже ніхто не знає, але які здатні завдавати ударів по території ворога на відстані до 500 кілометрів і летіти на гіперзвукових швидкостях. Федір Веніславський, голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Комітету ВР

Також провели унікальну операцію — з транспортного літака на висоті 8 кілометрів запустили ракетоносій — Веніславський стверджує, що його можна використовувати для виводу на орбіту різного роду космічних апаратів. Україна першою це здійснила в Європі, а загалом це другий випадок в історії — експеримент провели в США в 70-х, проте українська висота виведення — вища.

"Ми створили повітряну систему, яка може в короткостроковому майбутньому стати повітряним космодромом. Його можна буде використовувати і для мирних цілей, а також для протидії "Орєшніку". Тобто випускати ракети не з землі, а з повітря", — каже Веніславський та підкреслює, що це збільшить дальність ракет та зробить ефективнішим виконання польотного завдання.

Космічні сили — як швидко можна створити та чи потрібні у мирний час

Для повноцінного створення Космічних Сил Україні потрібно щонайменше 3-5 років, проте перших результатів можна досягти за рік. Першочергово — потрібно ухвалити закон та пройти процедуру утворення командування. Навіть після закінчення війни, Космічні сили будуть потрібні. Серед задач — дистанційне зондування, ведення георозвідки, готовність до викликів з боку Росії. Першим потрібно потурбуватися про зв'язок — телекомунікаційні супутники, які дадуть українцям свій захищений зав'язок та інтернет, і при цьому Україна може їх сама запустити. Це найпростіший спосіб, адже на розвиток систему, подібної до дітища Ілона Маска потрібні не 5 супутників, а кілька сотень, а це чималі вкладення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що уряд планував сформувати правову базу для функціонування Космічних Сил до 31 грудня 2025 року. Новий підрозділ займатиметься супутниковим зв'язком, космічною розвідкою та моніторингом простору.