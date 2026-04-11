Слезы и безудержная радость. Как проходил обмен пленными накануне Пасхи (репортаж Яна Доброносова)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Младшему украинцу 22 года
В субботу, 11 апреля, в канун Пасхи состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. Домой вернулись 182 украинца.
На месте события уже побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. По данным омбудсмана Дмитрия Лубинца, большинство пленных – это ребята 200-х годов рождения.
Как видно на фото, украинцы не сдерживали эмоций, ступив на родную землю. Некоторые из них провели в российском плену не один год, и были рады наконец-то оказаться в безопасности, увидеть родных и обнять их.
Известно, что в Украину вернулось 175 военных и 7 гражданских. Их россияне фактически похитили из собственных домов. Одного украинца похитили, когда он направлялся к своему отцу. Среди гражданских — жители Харьковщины, Киевщины, Херсонщины, Донбасса.
Среди военнопленных — воины ВСУ, нацгвардейцы и пограничники, защищавшие Украину на разных направлениях. Большинство находилось в плену с 2022 года, среди них раненые. Самому младшему украинцу 22 года, самому старшему 63 года.
Напомним, по мнению экспертов, Пасхальное перемирие может иметь совсем другую цель. Политологи считают заявление Кремля пиар-шагом и тактическим сигналом на внешнюю аудиторию, в том числе США.
