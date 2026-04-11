Слезы и безудержная радость. Как проходил обмен пленными накануне Пасхи (репортаж Яна Доброносова)

Младшему украинцу 22 года

В субботу, 11 апреля, в канун Пасхи состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. Домой вернулись 182 украинца.

На месте события уже побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. По данным омбудсмана Дмитрия Лубинца, большинство пленных – это ребята 200-х годов рождения.

Как видно на фото, украинцы не сдерживали эмоций, ступив на родную землю. Некоторые из них провели в российском плену не один год, и были рады наконец-то оказаться в безопасности, увидеть родных и обнять их.

Как проходил обмен пленными на Пасху в 2026 году. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Родители дождались своего сына. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Девушка дождалась воина из плена. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Женщины плакали вместе с вернувшимися. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Известно, что в Украину вернулось 175 военных и 7 гражданских. Их россияне фактически похитили из собственных домов. Одного украинца похитили, когда он направлялся к своему отцу. Среди гражданских — жители Харьковщины, Киевщины, Херсонщины, Донбасса.

Сотни семей ждали момента, когда мужчины вернутся домой. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Как встречали украинцев на обмене. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Украина вернула домой военных и гражданских. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Среди военнопленных — воины ВСУ, нацгвардейцы и пограничники, защищавшие Украину на разных направлениях. Большинство находилось в плену с 2022 года, среди них раненые. Самому младшему украинцу 22 года, самому старшему 63 года.

Родные не сдерживали слезы после обмена пленными. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Крепкие объятия после длительного плена. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Многие ребята вернулись с ранениями. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Напомним, по мнению экспертов, Пасхальное перемирие может иметь совсем другую цель. Политологи считают заявление Кремля пиар-шагом и тактическим сигналом на внешнюю аудиторию, в том числе США.

