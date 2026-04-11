Сльози та нестримна радість. Як проходив обмін полоненими напередодні Великодня (репортаж Яна Доброносова)

Наймолодшому українцю 22 роки

У суботу, 11 квітня, напередодні Великодня відбувся обмін полоненими між Росією та Україною. Додому повернулось 182 українці.

На місці події вже побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. За даними омбудсмана Дмитра Лубінця, більшість з полонених — це хлопці 200-х років народження.

Як видно на фото, українці не стримували емоцій, ступивши на рідну землю. Дехто з них провів в російському полоні не один рік, та були раді нарешті опинитись в безпеці, обійняти та побачити рідних.

Як проходив обмін полоненими на Великдень у 2026. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Батьки дочекались свого сина. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Дівчина дочекалась воїна з полону. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Жінки плакали разо з тими, хто повернувся. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Відомо, що загалом в Україну повернулось 175 військових та 7 цивільних. Їх росіяни фактично викрали із власних будинків. Одного українця викрали, коли він прямував до свого батька. Серед цивільних — жителі Харківщини, Київщини, Херсонщини, Донеччини.

Сотні сімей чекали моменту, коли чоловіки повернуться додому. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Серед військовополонених — воїни ЗСУ, нацгвардійці та прикордонники, які боронили Україну на різних напрямках. Більшість перебувала в полоні з 2022 року, серед них є поранені. Наймолодшому українцю 22 роки, найстаршому 63 роки.

Рідні не стримували сліз після обміну полоненими. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Міцні обмійми після тривалого полону. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Чимало хлопців повернулись з пораненнями. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

