Сльози та нестримна радість. Як проходив обмін полоненими напередодні Великодня (репортаж Яна Доброносова)
Наймолодшому українцю 22 роки
У суботу, 11 квітня, напередодні Великодня відбувся обмін полоненими між Росією та Україною. Додому повернулось 182 українці.
На місці події вже побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. За даними омбудсмана Дмитра Лубінця, більшість з полонених — це хлопці 200-х років народження.
Як видно на фото, українці не стримували емоцій, ступивши на рідну землю. Дехто з них провів в російському полоні не один рік, та були раді нарешті опинитись в безпеці, обійняти та побачити рідних.
Відомо, що загалом в Україну повернулось 175 військових та 7 цивільних. Їх росіяни фактично викрали із власних будинків. Одного українця викрали, коли він прямував до свого батька. Серед цивільних — жителі Харківщини, Київщини, Херсонщини, Донеччини.
Серед військовополонених — воїни ЗСУ, нацгвардійці та прикордонники, які боронили Україну на різних напрямках. Більшість перебувала в полоні з 2022 року, серед них є поранені. Наймолодшому українцю 22 роки, найстаршому 63 роки.
