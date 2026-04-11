Сльози та нестримна радість. Як проходив обмін полоненими напередодні Великодня (репортаж Яна Доброносова)

Тетяна Крутякова
Обмін полоненими Новина оновлена 11 квітня 2026, 19:03
Обмін полоненими. Фото Ян Доброносов, колаж "Телеграф"

Наймолодшому українцю 22 роки

У суботу, 11 квітня, напередодні Великодня відбувся обмін полоненими між Росією та Україною. Додому повернулось 182 українці.

На місці події вже побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. За даними омбудсмана Дмитра Лубінця, більшість з полонених — це хлопці 200-х років народження.

Як видно на фото, українці не стримували емоцій, ступивши на рідну землю. Дехто з них провів в російському полоні не один рік, та були раді нарешті опинитись в безпеці, обійняти та побачити рідних.

Батьки дочекались свого сина. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Дівчина дочекалась воїна з полону. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Жінки плакали разо з тими, хто повернувся. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Відомо, що загалом в Україну повернулось 175 військових та 7 цивільних. Їх росіяни фактично викрали із власних будинків. Одного українця викрали, коли він прямував до свого батька. Серед цивільних — жителі Харківщини, Київщини, Херсонщини, Донеччини.

Сотні сімей чекали моменту, коли чоловіки повернуться додому. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Як зустрічали українців на обміні. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Україна повернула додому військових та цивільних. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Серед військовополонених — воїни ЗСУ, нацгвардійці та прикордонники, які боронили Україну на різних напрямках. Більшість перебувала в полоні з 2022 року, серед них є поранені. Наймолодшому українцю 22 роки, найстаршому 63 роки.

Рідні не стримували сліз після обміну полоненими. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Міцні обмійми після тривалого полону. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Чимало хлопців повернулись з пораненнями. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Як проходив обмін полоненими на Великдень у 2026. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Нагадаємо, на думку експертів, Великоднє перемир'я може мати зовсім іншу мету. Політологи вважають заяву Кремля піар-кроком і тактичним сигналом на зовнішню аудиторію, зокрема США.

Раніше "Телеграф" показував, як після удару росіян виглядає ветклініка на Київщині, де загинуло щонайменше 20 тварин.

