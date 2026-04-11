Киян можуть змусити розбирати завали після атак: що кажуть в КМВА (документ)

Рішення ухвалює військове командування разом з іншими інстанціями

У Києві слідом за Одесою цілком можуть запровадити суспільно корисні роботи, які включатимуть розбір завалів після атак. Це рішення буде прийматися відповідно до закону та правових норм.

Про це "Телеграфу" повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА). У відповіді на запит видання зазначено, що суспільно корисні роботи в умовах воєнного стану виконуються в рамках запровадженої трудової повинності.

"Наразі керівництвом Київської міської військової адміністрації разом з військовим командуванням опрацьовується питання щодо доцільності запровадження в місті Києві трудової повинності та залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт", — йдеться у документі.

У КМВА додають, що рішення про запровадження трудової повинності та залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт ухвалює військове командування разом із військовою адміністрацією самостійно або із залученням місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування на території відповідного населеного пункту, територіальної громади.

Чи залучатимуть киян до розбору завалів, відповіли в КМВА

Чи залучатимуть киян до розбору завалів, відповіли в КМВА

При цьому до робіт можуть залучатись працездатні особи, навіть ті, що не підлягають призову на військову службу. Головне, щоб людина не мала обмежень до робіт за віком і станом здоров'я.

Зауважимо, що наразі в Києві рішення про залучення громадян до розбору завалів не ухвалювали, однак цей варіант обговорюють. Тому зміни можуть відбутись у будь-який момент.

Наслідки атаки на Київ. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Чи законно залучати людей до розбору завалів

Як розповів "Телеграфу" юрист Ігор Чудовський, аналізуючи ухвалене рішення в Одесі, правова база для таких рішень існує.

"У воєнний стан держава має право залучати людей до суспільно корисних робіт не лише на добровільних засадах, і це не суперечить Конституції, бо стаття 43 прямо каже: робота, яка виконується відповідно до законів про воєнний чи надзвичайний стан, не вважається примусовою працею в конституційному сенсі", — каже юрист.

