У должников будут забирать все? Адвокат о том, как действительно будет работать новый закон

Законодательные изменения унормируют процессы взыскания долгов, уверен адвокат

Верховная Рада Украины приняла законопроект №14005 по цифровизации исполнительных производств и упрощению взыскания долгов. После вступления документа в силу должникам будут блокировать возможности продавать имущество до полной выплаты долга, в то же время, единственное жилье у таких людей забирать не будут.

Новые нормы направлены на закрытие возможностей должникам уйти от ответственности через переоформление активов на других лиц. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал адвокат, кандидат юридических наук Сергей Войченко.

Почему этот закон так необходим

Эксперт подчеркнул, что должники в Украине любыми методами пытаются избежать выполнения своих обязательств. Благодаря новым нормам, прописанным в законопроекте №14005, это будет делать сложнее.

"Необходимость в этом Законе была. Как практикующий адвокат по работе с должниками, всячески уклоняющимися от выполнения тех или иных обязательств, я убежден, что он нужен. Должник в любом случае защищен от возможных злоупотреблений судебных исполнителей, поскольку этот Закон начинает действовать только после приговора суда. После того как прошли судебные процессы, где человек мог доказать, что он ничего никому не виноват, выполнил свои обязательства должным образом. В данном случае, ничего крамольного я здесь совершенно не вижу. Это совершенно нормальная практика. Главная позиция состоит в том, что настоящий Закон начинает работать не сразу. Это не то что завтра пришли и все унесли. Этому предшествуют определенные судебные процессы, где лицо может доказывать свою правоту", – пояснил Войченко.

Сергей Войченко

Некоторые украинцы так и не привыкли к ответственности

Адвокат рассказал "Телеграфу", что более чем за 30 лет независимости некоторые из украинцев так и не привыкли к ответственности. А должники появляются по разным причинам — кто-то набрал микрокредитов, кто-то долгов у друзей, кто-то не платит за ущерб, причиненный ДТП, кто-то игнорирует алименты или коммунальные платежи.

"Выполнить решение суда в Украине чрезвычайно сложно. Должники быстро переписывают имущество на родственников, живут в квартирах на Печерске, пользуются дорогими автомобилями и при этом официально не имеют ничего. Европейская конвенция по правам человека прямо говорит: длительное неисполнение решения суда нарушает статью 6, которая гарантирует право на справедливое судебное производство, включая право на исполнение судебного решения. Государство обязано создать инструменты для исполнения судебных решений. Именно поэтому и появился этот законопроект", — пояснил Войченко.

Законопроект №14005 был принят 250 голосами народных избранников

Могут ли за небольшой долг забрать единственное жилье

Адвокат подчеркнул, что слухи о том, что теперь за любой долг могут оставить без крыши над головой являются манипуляцией. Относительно критериев оценки финансового положения ничего не изменилось.

"В законопроекте ничего не меняется относительно единственного жилья. Если долг менее 20 минимальных зарплат (или 172 940 тысяч гривен, по состоянию на сегодня — ред.) — квартиру не заберут. Это прописано в статье 48 закона "Об исполнительном производстве", и остается в новой редакции слово в слово. Даже если долг превышает эту сумму, реализация жилья, где живут дети или маломобильные лица, происходит только при участии органов опеки. Просто взять и выселить человека невозможно. Эту истерику поднимают люди, которые не разбираются", — отметил Войченко.

Взыскание долгов не сразу

Он добавил, что к моменту, когда человек попадает в Реестр должников, пройдет много времени. В частности, это зависит от процедуры судопроизводства в Украине.

"Сначала истец обращается в суд и должен доказать свою правоту. Ответчик может подать апелляцию, затем кассацию, даже обратиться в Европейский суд. От подачи иска в исполнительное письмо проходит полтора-два-три года, а иногда и больше. И только тогда открывается исполнительное производство. Если долг небольшой – можно договориться с исполнителем о рассрочке. К примеру, 100 тысяч гривен разделить на 10 месяцев по 10 тысяч. Это позволит не блокировать имущество и показать, что человек выполняет решение суда", — пояснил адвокат.

Есть ли гарантия защиты от ошибок

Также эксперт развеял сомнения относительно надежности системы. В частности, главное опасение в обществе, что в Реестр должников могут по ошибке внести не того человека.

"Система работает не по фамилии, а по идентификационному номеру. Спутать невозможно. Что делать тем, кто не имеет идентификационного кода — отдельный вопрос, который пока не проработан. Деятельность исполнителя нормирована. Деятельность исполнителя нормирована. Если он действует незаконно, можно обжаловать его действия у руководителя, в суде или подать заявление об уголовном правонарушении", — подчеркнул Войченко.

Повлияет ли закон на рынок авто и недвижимости

Адвокат уверен, что этот закон не отразится на рынке недвижимости и авто. Поскольку такие же нормы по аресту имущества действуют и сейчас.

"Нет, не повлияет. Если на имущество должника наложили арест – его не смогут продать. Ничего нового. Данный законопроект дает возможность выполнять решения судов. Потому что сейчас человек, которому должны деньги, годами тратит время и деньги на адвокатов, а должник крутит дули и смеется. Кто должен компенсировать эти расходы? Конечно, должник", — резюмировал Войченко.

