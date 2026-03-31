Могут уволить? В назначении ню-модели почетным консулом Доминиканы нашли интересную деталь

Скандальные фото Якимовой в сети ставят под вопрос соблюдение ключевого критерия

Недавнее назначение почётным консулом Украины в Доминиканской Республике модели Виктории Якимовой вызвало общественный резонанс в сети из-за откровенных фотографий. Данный факт ставит под вопрос соблюдение одного из ключевых критериев для почётных консулов — безупречной репутации.

Об этом в эфире "Киев24" сказал дипломат, эксперт-международник Вадим Трюхан. Он рассказал, как формируется практика назначения почётных консулов:

Почетные консульства открываются в тех странах, где нет дипломатического присутствия Украины. Или, если в стране присутствует большая украинская диаспора, есть большие бизнес и другие интересы и тому подобное. Тогда рассматривается вопрос о назначении либо местного выдающегося деятеля, бизнесмена, бывшего политика, ученого, либо гражданина Украины, находящегося на постоянном месте жительства на этой территории. Эта категория учреждений не финансируется объяснил он.

Также он говорит, что согласно Указу №150 от 1997 года утверждено положение о почётных консулах Украины за границей, в котором есть определенные критерии.

Один из ключевых критериев для кандидатов на назначение почетных консулов ​​– безупречная репутация отметил эксперт.

По мнению дипломата, ключевой критерий не соблюден в данной ситуации, поскольку скандал вокруг Якименко набирает оборотов и уже обсуждается не только в соцсетях, но и в СМИ, на каналах.

Как реагируют в мире на такие ситуации? Как правило, идет увольнение, разрыв контракта. С такими лицами Министерство иностранных дел подписывает контракты. А соглашение проходит через МИД — оно согласует с Министерством внутренних дел, Службой безопасности, обязательно с Офисом президента подчеркнул он.

Трюхан добавил, что Министерство иностранных дел должно инициировать проведение служебного расследования и по результатам принять решение.

Справка: почетный консул — это официальный представитель иностранного государства (нештатный консул), который обычно является гражданином страны пребывания, а не назначившего его государства. Преимущественно он занимается развитием экономических, культурных и научных связей и защитой интересов граждан. Почетный консул исполняет обязанности бесплатно и не находится на государственной службе государства, которое представляет.

Виктория Якимова. Фото: Facebook

Что известно о Виктории Якимовой

На ее профиле в Facebook указано, что Якимова из Одессы проживает в городе Ла Романа (Доминиканская Республика). Училась в Одесском государственном экономическом университете. Кроме должности почетного консула, женщина работает в компании v-tersolutions, которая занимается программным обеспечением для логистических компаний.

Виктория Якимова. Фото: Facebook

В ходе работы в моделинге Виктория Якимова публиковала достаточно откровенные фото. Кроме того, в 2022 году она опубликовала несколько снимков в русском кокошнике. Также в марте 2023 г. будущий украинский почетный консул рассуждала, в частности, и о минусах закрытия офиса Google в России.

Виктория Якимова. Фото: Facebook

После назначения Якимова прокомментировала ситуацию на своей странице в Facebook.

Подавая свою кандидатуру на должность Почетного Консула, я не пыталась скрыть свою предыдущую жизнь, связанную с моделингом. Современная самодостаточная женщина имеет право реализовывать себя в выбранной профессии, а также изменять направление развития и расти, — написала она в Facebook

Пост Виктории Якимовой в Facebook

