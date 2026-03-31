Можуть звільнити? У призначенні ню-моделі почесним консулом Домінікани знайшли цікаву деталь

Скандальні фото Якимової в мережі ставлять під питання дотримання ключового критерію

Нещодавнє призначення почесним консулом України в Домініканській Республіці моделі Вікторії Якимової викликало суспільний резонанс у мережі через відверті фотографії. Цей факт ставить під сумнів дотримання одного з ключових критеріїв для почесних консулів — бездоганної репутації.

Про це в ефірі "Київ24" сказав дипломат, експерт-міжнародник Вадим Трюхан. Він розповів, як формується практика призначення почесних консулів:

Почесні консульства відкривають в тих країнах, де немає дипломатичної присутності України. Або, якщо в країні присутня велика українська діаспора, є великі бізнесові та інші інтереси тощо. Тоді розглядається питання про призначення або місцевого видатного діяча, бізнесмена, колишнього політика, науковця, або громадянина України, який перебуває на постійному місці проживання в цій території. Ця категорія установ не фінансується пояснив він.

Також він каже, що згідно з Указом №150 від 1997 року затверджено положення про почесних консулів України за кордоном, у якому є певні критерії.

Один із ключових критеріїв для кандидатів на призначення почесних консулів – бездоганна репутація. наголосив експерт.

На думку дипломата, ключового критерію не дотримано в цій ситуації, оскільки скандал навколо Якименко набирає обертів і вже обговорюється не лише в соцмережах, а й у ЗМІ, на каналах.

Як реагують у світі на такі ситуації? Як правило, відбувається звільнення, розрив контракту. Із такими особами Міністерство закордонних справ підписує контракти. А угода проходить через МЗС — воно узгоджує із Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки, обов’язково з Офісом президента наголосив він.

Трюхан додав, що Міністерство закордонних справ має ініціювати проведення службового розслідування та за результатами ухвалити рішення.

Довідка: почесний консул — це офіційний представник іноземної держави (позаштатний консул), який зазвичай є громадянином країни перебування, а не держави, що його призначила. Переважно він займається розвитком економічних, культурних та наукових зв’язків та захистом інтересів громадян. Почесний консул виконує обов’язки безкоштовно та не перебуває на державній службі держави, яка представляє.

Що відомо про Вікторію Якимову

На її профілі у Facebook зазначено, що Якимова з Одеси проживає у місті Ла Романа (Домініканська Республіка). Навчалася в Одеському державному економічному університеті. Окрім посади почесного консула, жінка працює у компанії v-tersolutions, яка займається програмним забезпеченням для логістичних компаній.

У ході роботи в моделінг Вікторія Якімова публікувала досить відверті фото. Крім того, у 2022 році вона опублікувала кілька знімків у російському кокошнику. Також у березні 2023 р. майбутній український почесний консул міркувала, зокрема, і про мінуси закриття офісу Google у Росії.

Після призначення Якимова прокоментувала ситуацію на своїй сторінці у Facebook.

Подаючи свою кандидатуру на посаду Почесного Консула, я не намагалася приховати своє попереднє життя, пов’язане з моделінгом. Сучасна самодостатня жінка має право реалізовувати себе у обраній професії, а також змінювати напрямок розвитку та зростати, — написала вона у Facebook

Пост Вікторії Якимової у Facebook

