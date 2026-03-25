Мог бы праздновать юбилей: жена погибшего "Слуги народы" записала щемящее видео с тремя его детьми

Судя по публикациям Анны, семья пытается держаться ради детей и памяти

Жена народного депутата 9 созыва от партии "Слуга народа" Ореста Саламахи, погибшего в ДТП 27 января, трогательно поздравила мужа с днем рождения. В среду, 25 марта, ему могло исполниться 35 лет.

Анна опубликовала видео с их тремя детьми, где они вместе задувают свечу на торте и оставила краткую подпись: "happy birthday, my soul". Такой ролик она выложила на своей странице в Инстаграмм.

В этом же посте Анна отметила страницу мужа — словно обращается к нему напрямую. На видео двое старших детей задувают свечу, а младший, который родился в августе 2025-го — на руках у мамы.

Напомним, Орест Саламаха погиб 27 января 2026 года в результате дорожно-транспортного происшествия во Львовской области. По предварительным данным, он находился за рулем квадроцикла, выехавшего на встречную полосу и столкнувшегося с маршрутным автобусом. Политика в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако спасти его не удалось — полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Ему было всего 34 года.

Впервые Анна прервала молчание почти через месяц после трагедии. Она написала трогательный пост, в котором обратилась к любимому и пообещала ему воплотить в жизнь их общие мечты, особенно те, которые касаются детей.

