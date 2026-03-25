Міг би святкувати ювілей: дружина загиблого "Слуги народи" записала щемливе відео з трьома його дітьми

Судячи з публікацій Анни, родина намагається триматися — заради дітей і пам'яті

Дружина народного депутата 9 скликання від партії "Слуга народу" Ореста Саламахи, який загинув у ДТП 27 січня, зворушливо привітала чоловіка із днем народження. У середу, 25 березня, йому могло виповнитися 35 років.

Анна опублікувала відео з їхніми трьома дітьми, де вони разом задувають свічку на торті та залишила короткий підпис: "happy birthday, my soul". Такий ролик вона виклала на своїй сторінці в Інстаграм.

У цьому ж дописі Анна відмітила сторінку чоловіка — ніби звертається до нього напряму. На відео двоє старших дітей задувають свічку, а молодший, який народився у серпні 2025-го року, — на руках у мами.

Нагадаємо, Орест Саламаха загинув 27 січня 2026 року внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Львівщині. За попередніми даними, він перебував за кермом квадроцикла, який виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршрутним автобусом. Політика у тяжкому стані доправили до лікарні, однак врятувати його не вдалося — отримані травми виявилися несумісними з життям. Йому було лише 34 роки.

Вперше Анна перервала мовчання майже за місяць після трагедії. Вона написала зворушливий допис, у якому звернулася до коханого і пообіцяла йому втілити у життя їхні спільні мрії, особливо ті, які стосуються дітей.

