Не наближайтеся ні пішки, ні на авто: українців попередили про нову загрозу (фото, відео)

"Шахеди" почали масово скидати міни на українську територію

Росіяни масово мінують українську територію за допомогою безпілотників. При виявленні мін категорично не можна наближатися до них.

Про це попередив радник міністра оборони України, спеціаліст у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш").

Він заявив, що щодня частина "Шахедів" скидають міни. По 8 мін кожен "Шахед" несе у круглих контейнерах під крилами.

Бескрестнов зазначив, що оскільки сніг уже розтанув, міни добре видно на землі. Він попередив, що категорично заборонено наближатися до них як пішки, так і автомобілі.

Крім того, "Флеш" наголошує, що необхідно обов’язково розповідати про це дітям, щоб вони знали, як поводитися при виявленні міни, і не постраждали.

У своєму Telegram-каналі фахівець опублікував відео, на якому зафіксовано скидання мін із дрону за 50 кілометрів від кордону. Також він показав фото мін, щоби громадяни знали, як вони виглядають.

