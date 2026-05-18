Чи поїдуть іноземці працювати в Україну під час війни: демографиня вказала на важливі нюанси

України не є країною мрій для трудових мігрантів, особливо під час війни

Через дефіцит робочої сили внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні актуалізується питання заміщення цих прогалин за рахунок трудових мігрантів з-за кордону. Але цей варіант не такий простий, як здається на перший погляд. Через мовний бар’єр іноземці обмежені у вакансіях, на які можуть претендувати. Водночас наша країна не дуже приваблює заробітчан.

Такою думкою докторка економічних наук, професорка, завідувачка відділу досліджень демографічних процесів та демографічної політики Інституту демографії та досліджень якості життя ім. Михайла Птухи НАН України Ірина Курило поділилася з "Телеграфом".

Проблеми з адаптацією та бюрократична тяганина

За її словами, майже завжди у випадку завезення іноземців, є багато супутніх проблем. По-перше, це мовний і культурний бар'єр, що вже закриває для іноземців можливості реалізації у сферах сервісу, менеджменту, освіти.

"Локальна мова і менталітет є критично важливими. Іноземець з Південної Азії, Африки чи інших регіонів потребуватиме реально багато часу на адаптацію", – зазначила Курило.

Вона зауважила, що є і юридичні нюанси, адже оформлення іноземців – це завжди бюрократичний головний біль, що містить дозволи на роботу, податки для бізнесу і так далі.

Чому Україна для мігрантів не країна мрій

"Молоді іноземці ще до війни розглядали Україну як транзитну зону для потрапляння далі в Європейський Союз. Це ніяк не зміниться, особливо в умовах війни", – сказала демографиня.

Трудові мігранти очікують на зарплату вищу, ніж можуть отримати в Україні, нерідко й таку, що не відповідає їхньому досвіду.

"Ми перебуваємо у стані війни або з часом – повоєнної відбудови. І скоріш за все умови безпекові, можливо, навіть умови праці не всіх іноземців у зв'язку з цим будуть приваблювати. Я думаю, ви розумієте, про що йдеться", – зазначила Курило.

Водночас іноземці в Україні цілком можуть знайти своє місце у будівництві, сільському господарстві, ремонті доріг, доглядовій сфері.

"Тобто це буде важка некваліфікована праця, де менше потрібні мова, культура, занурення і так далі", – резюмувала фахівчиня.

Нагадаємо, в суспільстві почали з’являтися побоювання щодо можливої "мігрантської" чи етнічної злочинності. Експерти зазначають, що розхитування України з будь-якого приводу зараз вигідно Росії. Саме її спецслужби роблять різноманітні вкиди на цю тему.