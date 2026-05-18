Поедут ли иностранцы работать в Украину во время войны: демограф указала на важные нюансы

Украина не является страной мечты для трудовых мигрантов, особенно во время войны

Из-за дефицита рабочей силы вследствие полномасштабного вторжения РФ в Украину актуализируется вопрос замещения этих пробелов за счет трудовых мигрантов из-за границы. Но этот вариант не так прост, как кажется на первый взгляд. Из-за языкового барьера иностранцы ограничены в вакансиях, на которые могут претендовать. В то же время наша страна не очень привлекает гастарбайтеров.

Таким мнением доктор экономических наук, профессор, заведующая отделом исследований демографических процессов и демографической политики Института демографии и исследований качества жизни им. Михаила Птухи НАН Украины Ирина Курило поделилась с "Телеграфом".

Проблемы с адаптацией и бюрократическая волокита

По ее словам, почти всегда в случае завоза иностранцев есть много сопутствующих проблем. Во-первых, это языковой и культурный барьер, закрывающий для иностранцев возможности реализации в сферах сервиса, менеджмента, образования.

"Локальный язык и менталитет критически важны. Иностранец из Южной Азии, Африки или других регионов будет нуждаться реально в большом количестве времени на адаптацию", — отметила Курило.

Она отметила, что есть и юридические нюансы, ведь оформление иностранцев – это всегда бюрократическая головная боль, включающая разрешения на работу, налоги для бизнеса и так далее.

Почему Украина для мигрантов не страна мечты

"Молодые иностранцы еще до войны рассматривали Украину как транзитную зону для попадания дальше в Европейский Союз. Это никак не изменится, особенно в условиях войны", – сказала демограф.

Трудовые мигранты ожидают зарплаты выше, чем могут получить в Украине, нередко и не соответствующие их опыту.

"Мы находимся в состоянии войны или со временем – послевоенного восстановления. И скорее всего условия безопасности, возможно, даже условия труда не всех иностранцев в связи с этим будут привлекать. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь", – отметила Курило.

В то же время, иностранцы в Украине вполне могут найти свое место в строительстве, сельском хозяйстве, ремонте дорог, уходовой сфере.

"То есть это будет тяжелый неквалифицированный труд, где меньше нужны язык, культура, погружение и так далее", – резюмировала специалист.

Напомним, в обществе начали появляться опасения относительно возможной "мигрантской" или этнической преступности. Эксперты отмечают, что расшатывание Украины по любому поводу сейчас выгодно России. Именно ее спецслужбы осуществляют разнообразные вбросы на эту тему.