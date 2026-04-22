90 мільярдів на кону: Київ виконав умову ЄС щодо нафтопроводу "Дружба" і чекає на хід Брюсселя

Словаччина пообіцяла підтримати санкції проти РФ в обмін на транзит нафти

Нафтопровід "Дружба", який на території України був пошкоджений російським ударом, відремонтований. Про це просив Євросоюз і президент України Володимир Зеленський сподівається, що тепер буде розблоковано європейський пакет підтримки для України – 90 мільярдів євро на два роки.

Що Зеленський каже про нафтопровід та кредит

Як повідомив Зеленський, 21 квітня він говорив про це з президентом Європейської ради Антоніу Коштою і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Після відновлення "Дружби" немає приводів для блокування кредиту.

Це кошти, які вже були затверджені Європейською радою, але блокувалися. Зараз жодних приводів для блокування бути не може. Євросоюз просив Україну відремонтувати нафтопровід "Дружба", який росіяни розбили. Ми відремонтували. Сподіваємося, що і Євросоюз буде реалізовувати домовленості, — сказав глава держави

Зеленський додав, що давно немає прогресу також і по нових санкціях проти Росії за цю війну. Він наголосив, що тиск на РФ має бути, щоб росіяни не відчували, що можуть воювати "спокійно та без наслідків".

Тим більше це не допомагає, коли Америка послаблює обмеження, — каже Зеленський

Словаччина підтримає нові санкції проти РФ лише коли "Дружбою" піде нафта

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що його країна готова підтримати 20-й пакет санкцій проти РФ після того, як Братислава "отримала сигнал" про можливе відновлення поставок нафти. Про це пише "Європейська правда".

Ми отримали сигнал про можливе відновлення поставок нафти, і я можу лише зазначити, що ми готові підтримати навіть 20-й пакет санкцій проти Росії, оскільки, за нашою оцінкою, це не матиме істотного впливу на економіку Словаччини, – сказав Бланар

Однак він наголосив, що підтримка санкцій проти РФ його країною можлива лише тоді, коли "російська нафта надійде до Словаччини трубопроводом "Дружба".

Україна відновить постачання нафти "Дружбою" вже 22 квітня

Тим часом Reuters з посиланням на поінформоване джерело повідомляє, що Україна відновить прокачування нафти трубопроводом "Дружба" вдень 22 квітня. Угорська нафтова компанія MOL вже подала першу заявку на транзит.

MOL вже подала запити на перші обсяги, які будуть поставлені в рівних пропорціях до Угорщини та Словаччини, — розповів співрозмовник видання

В які країни російська нафта йде нафтопроводом "Дружба"

Маршрут нафтопроводу пролягає від Альметьєвська в Татарстані через міста Самару, Брянськ (Росія) до Мозиря (Білорусь). Там "Дружба" розгалужується на дві гілки: північну (Білорусь, Польща та Німеччина) та південну (Україна, Чехія, Словаччина та Угорщина).

Карта нафропроводу "Дружба". Інфографіка DW

З лютого 2023 року прокачування російської нафти північною гілкою було зупинено через санкції Євросоюзу. Проте нафтопровід продовжував доставляти російську нафту до Угорщини та Словаччини. У лютому 2026 роботу нафтопроводу "Дружба" було зупинено через атаку російського дрона по трубопровідному обладнанню на заході України.

Схема нафтопроводу "Дружба" на території України

Нагадаємо, експертка з політики Угорщини в аналітичному центрі AdAstra, адвокаційна менеджерка з євроінтеграції Центру прав людини Zmina Анастасія Даців розповіла "Телеграфу", чого захоче від України майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр. За її словами, очікувати кардинальних змін у відносинах Києва та Будапешта чи Угорщини та Росії не варто.