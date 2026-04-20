Українці виступили проти відставки Жукова після теракту в Києві: "Крайній чи самий чесний?"

Вчинок глави "патрульки" оцінюють як гідний, але вважають хибним

Відомі українці висловлюють підтримку начальнику департаменту патрульної поліції Нацполіції України Євгену Жукову, який подав у відставку після теракту із загиблими у Києві. В соцмережах виникла справжня хвиля солідарності щодо Жукова, який ще з часів своєї участі у боях за Донецький аеропорт (2014-2015 роки) має псевдо "Маршал".

"Телеграф" зібрав реакції відомих українців на рішення Жукова. Юлія Паєвська, відома за позивним "Тайра" — одна з найвідоміших українських військовослужбовиць, волонтерок та парамедиків опублікувала спільне фото з Жуковим. Вона зробила короткий підпис "На підтримку Маршала".

Віталій Кім, глава Миколаївської ОВА, також переконаний, що Жуков не має йти у відставку.

"Патрулька працює як годинник! Вважаю треба підтримати НЕ звільнення генерала Жукова", — написав Кім.

Дана Ярова, відома українська волонтерка, пише, що рішення Жукова подати у відставку — погана новина.

"Знаю Євгена з 2014 року. І для нього "Честь" це не просто слова. Він воює з 2014 року", — пише Ярова

Мартін Брест — український військовий, ветеран АТО, письменник, блогер та громадський діяч зазначив, що рішення Маршала піти з посади викликає повагу.

"Для мене воно досить неочікуване … я особисто не вважаю, що йому треба було залишати посаду. Але його рішення — це блискучий прояв справжнього офіцера, лідера і керівника", — написав він.

Віталій Гайдукевич — відомий український журналіст, телеведучий, публіцист та громадський діяч пише, що ті хто особисто знають Жукова, впевнені — він вчинив по честі, але він не має йти з посади.

"Бо позивний Маршал, був і є шансом для "патрульки". З багатьох причин: бо він не з гнилої системи МВС, бо він бойовий офіцер десанту, бо він неодноразово робив правильні речі, бо він готовий був ризикувати (хто знає залаштунки Києва весни 22-го, той розуміє, про що я)", — наголосив журналіст.

Проте головна причина в тому, що насправді, командир патрульної поліції має невелике поле для маневру і не має можливості змінювати правила. На думку Гайдукевича, корінь проблеми у відсутності політичних рішень. Він резюмував, що "йтися має саме про зміну правил, а не Жукова на посаді".

Борислав Береза — український політик, громадський діяч, колишній народний депутат та відомий блогер, пише, що "обґрунтовано переконаний", що якщо рапорт Жукова буде задоволений, то Україна від цього програє.

"У нас немає ангелів та ідеальних людей, але є ефективні та вміюючі досягати результату. Саме з таких Євгеній Жуков", — зазначив Береза

Наталя Мосейчук (журналістка) пише, що Жуков не має залишати посаду "через одну нелюдь і двох боягузів в погонах".

"Вважаю величезною помилкою розкидатися такими Офіцерами і Людьми", — йдеться у її дописі

Юрій Касьянов — відомий український волонтер, громадський активіст ставить питання: "Жуков крайній. Чи самий чесний?". Він переконаний, що Маршал не має йти з посади.

Є й чимало інших відомих українців, які підтримали Жукова. Всі сходяться на думці, що він на своєму місці й не має залишати посаду.

Чому Євген Жуков подав у відставку

У суботу, 18 квітня, у Києві терорист відкрив стрілянину по людях, а потім забарикадувався у одному з супермаркетів, взявши людей у заручники. Загинуло семеро людей, станом на 20 квітня у лікарнях залишаються семеро поранених, зокрема дитина.

У мережі з'явилися кадри того страшного вечора, на яких видно, як двоє патрульних тікають від стрільця під час теракту, залишивши поранену у небезпеці. Після цього Жуков заявив, що його підлеглі не зорієнтувалися і він йде у відставку.

Що відомо про Євгена Жукова

Євген Жуков (позивний "Маршал") — бойовий офіцер-десантник, який відомий як один із легендарних захисників Донецького аеропорту. Під його командуванням підрозділ утримував ДАП під час найзапекліших атак 2014 року, та завдавав ворогу значних втрат.

Жуков пройшов шлях від командира взводу до заступника комбата в 79-й ОДШБр. З 2014 року Маршал брав участь у ключових боях на Сході, зокрема під Красним Лиманом та на Чонгарі.

З вересня 2015 року Жуков очолив Департамент патрульної поліції України. На цій посаді він отримав звання генерала поліції 3-го рангу. З 24 лютого 2022 року "Маршал" брав участь у визволенні України від російських загарбників у складі батальйону.

Як повідомляв "Телеграф", зранку 20 квітня у лікарні помер чоловік, поранений під час теракту у Києві. Також стало відомо, що внаслідок стрілянини загинув соліст гурту "Друге Сонце" Ігор Савченко.