Кількість людей в Україні стрімко скорочується: скільки залишилося і що буде далі

Росія теж втрачає людей, але в рази менше

В Україні за останні роки населення скоротилось на понад 30%. Найбільший стрибок спостерігався після початку повномасштабного вторгнення.

Про це свідчать дані видання Visual Capitalist. Зазначається, що лише кілька країн збільшили кількість населення, а переважна більшість має негативні показники.

Так, в Україні за останні 25 років кількість людей скоротилась на 33%. Тобто з 48,8 млн до 32,9 млн. Це один з найгірших показників у світі. Водночас в Росії скорочення населення сягнуло лише 1%.

Рейтинг країн щодо скорочення населення

Основною причиною виїзду українців за кордон стало повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році. За це період, за різними підрахунками виїхало понад 8 млн людей. Також не слід відкидати й кількість українців, які загинули через війну в країні.

Карта населення світу - від червоного (зниження) до зеленого і синього (найшвидше зростання)

Чи зміниться ситуація на краще

Ще у 2025 році генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто казав, що більшість людей, яких Україна втрачає, це — біженці. В Європі було близько восьми мільйонів біженців, ще пів мільйона в інших країнах і десь до двох мільйонів у Росії.

"Але якщо брати ці вісім мільйонів, то ця цифра зменшувалася, адже два мільйони повернулися і залишилися шість. Однак за останні пів року почався зворотній процес. Близько 50 тисяч людей кожного місяця їде до Європи, — додає експерт. — Ще 50—100 тисяч біженців щомісяця приймають рішення залишитися за кордоном".

Чого очікувати далі

Враховуючи значний відтік українців та затяжний характер війни, чимало демографів роблять досить негативні прогнози. Адже навіть після відкриття кордонів кількість тих, хто захоче виїхати і тих, хто повернеться не зрівняється. Сюди ж слід врахувати й втрати від війни.

Так, Паніотто вважає, що кількість українців в Україні залежить від того, скільки буде тривати війна. Адже якщо вона зупиниться зараз (у 2025 — році), то, скоріш за все, в Україні залишиться десь 25 мільйонів.

