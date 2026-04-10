Число людей в Украине стремительно сокращается: сколько осталось и что будет дальше

Россия тоже теряет людей, но в разы меньше

В Украине за последние годы население сократилось более чем на 30%. Наибольший скачок наблюдался после начала полномасштабного вторжения.

Об этом свидетельствуют данные издания Visual Capitalist. Отмечается, что только несколько стран увеличили численность населения, а подавляющее большинство имеет отрицательные показатели.

Так, в Украине за последние 25 лет количество людей сократилось на 33%. То есть с 48,8 млн до 32,9 млн. Это один из самых плохих показателей в мире. В то же время в России сокращение населения достигло всего 1%.

Рейтинг стран по сокращению населения

Основной причиной выезда украинцев за границу стало полномасштабное вторжение России в 2022 году. За этот период, по разным подсчетам, выехало более 8 млн человек. Также не следует забывать про количество украинцев, погибших из-за войны в стране.

Карта населения мира — от красного (снижение) до зеленого и синего (быстрейший рост)

Изменится ли ситуация к лучшему

Еще в 2025 году генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто говорил, что большинство людей, которых Украина теряет, это беженцы. В Европе было около восьми миллионов беженцев, еще полмиллиона в других странах и где-то до двух миллионов в России.

"Но если брать эти восемь миллионов, то эта цифра уменьшалась, ведь два миллиона вернулись и остались шесть. Однако за последние полгода начался обратный процесс. Около 50 тысяч человек каждый месяц уезжает в Европу, — добавляет эксперт. — Еще 50—100 тысяч беженцев ежемесячно принимают решение остаться за границей".

Чего ждать дальше

Учитывая значительный отток украинцев и затяжной характер войны, многие демографы делают довольно негативные прогнозы. Ведь даже после открытия границ количество тех, кто захочет уехать и тех, кто вернется, не сравнится. Сюда же следует учесть и потери от войны.

Так, Паниотто считает, что количество украинцев в Украине зависит от того, сколько будет длиться война. Ведь если она остановится сейчас (в 2025 году), то, скорее всего, в Украине останется где-то 25 миллионов.

