Чи торкнеться українців нове обмеження на виїзд із Німеччини: що відомо

Нововведення набуло чинності в рамках Закону про модернізацію військової служби

З 1 січня 2026 року всі німецькі чоловіки віком від 17 до 45 років повинні отримувати дозвіл від Центру кар’єри Бундесверу, якщо вони мають намір залишити Німеччину на понад три місяці – незалежно від мети.

Про це пише німецьке видання Berliner Zeitung. Зміна набула чинності практично непомітно у рамках Закону про модернізацію військової служби.

Ця вимога діє постійно і більше не обмежується ситуаціями напруженості чи оборони, тобто конкретною військовою загрозою.

Раніше положення Закону про військову службу, що регулює вимогу щодо отримання дозволу на перебування за кордоном, застосовувалися виключно у двох крайніх ситуаціях:

у стані напруженості, тобто за підвищеної зовнішньої загрози, що визначається Бундестагом або НАТО;

у стані оборони, коли федеральна територія фактично піддається нападу із застосуванням збройних сил.

Однак з початку року це положення застосовується і поза цими винятковими ситуаціями, тобто за нормальних обставин.

Видання зазначає, що пункт 3 Закону про військову службу передбачає, що дозволи, як правило, мають бути видані – відмова не передбачена. Проте подання заяви є обов’язковим.

Чи торкнеться нововведення українців у Німеччині

Українців, як і інших іноземців, які зараз мешкають в країні без німецького паспорта, нова норма не стосується. Йдеться лише про deutsche Männer – громадян Німеччини чоловічої статі.

Іноземці в Німеччині не підлягають військовому обліку та призову на військову службу. Тому норми Закону про військову службу до них не застосовуються.

Раніше нардеп від "Слуги народу" Руслан Горбенко заявив, що дозвіл на виїзд за кордон хлопцям віком від 18 до 22 років, який уряд України дав наприкінці серпня 2025 року, є "помилкою".