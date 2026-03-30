Заборона сувора, але є варіанти: де в Україні можна порибалити навесні

Орієнтовно обмеження запроваджені до кінця червня

Вже за кілька днів на майже всіх водоймах України буде запроваджена нерестова заборона на вилов риби. На порушників очікують значні штрафи.

Попри це можливість порибалити все ж залишається, хоч і з певними обмеженнями. Про це розповів завідувач сектору любительського рибальства Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм Іван Меть.

Коли саме розпочинається нерестова заборона?

В Україні щорічні весняно-літні обмеження на вилов риби у період її розмноження, або нерестова заборона розпочинається з 1 квітня 2026 року. Проте точна дата запровадження заборони залежить від конкретної області.

В цілому дата 1 квітня є узагальненою, оскільки в цей період починає нереститися більшість водних біоресурсів України. Деякі види нерестяться раніше, деякі — пізніше.

Що впливає на початок нересту різних риб

Початок нересту для різних видів риби залежить від температури води у конкретній водоймі. Щоб рибалки могли краще в цьому орієнтуватись, фахівці Держрибагентства створили так званий "нерестовий термометр".

Нерестовий термометр від Держрибагентства.

В одних видів період розмноження починається при 4-6°C, а в інших — при +10°C або навіть при +20°C. У зв'язку з цим, точні дати нерестової заборони — для кожної окремої області України — публікують на сайтах територіальних підрозділів рибоохоронного патруля та на офіційних ресурсах Держрибагентства.

Орієнтовні строки нересту

Загальні строки нересту риби залежать від типу водойм. Загалом обмеження встановлені:

У водосховищах — з 1 квітня до 10 червня;

у річках — до 20 травня;

у придаткових водах річок — до 30 червня.

Де можна рибалити?

Водночас повної заборони на риболовлю під час нересту немає. Так, у межах населених пунктів ловити рибу дозволено з наступними обмеженнями:

вудкою, яка має не більше двох гачків на одну людину (одна вудка з двома гачками або дві вудки по одному гачку);

спінінгом зі штучною чи природною приманкою;

виключно з берега;

поза межами нерестовищ;

Також може бути дозволене рибальство під час нересту на водоймах, які належать суб'єктам аквакультури — на платних водоймах. В таких випадках риба є власністю господарства, тож орендар самостійно встановлює правила вилову.

Іван Меть.

Де забороняється рибалити та які штрафи загрожують порушникам?

В цей період діють суворі обмеження щодо місць риболовлі. Заборонено ловити рибу:

на нерестовищах;

на спеціально визначених ділянках водойм;

на міграційних шляхах риби;

у зонах з додатковими локальними обмеженнями. Переліки таких місць визначаються окремо для кожної області та публікуються офіційними органами.

Відповідальність за порушення може бути відчутною. Так, передбачені адміністративні штрафи:

за дрібні порушення — до 170 грн;

за більш серйозні — до 680 грн.

Проте це "символічні" суми, оскільки основні фінансові втрати виникають через компенсацію за незаконно виловлену рибу. І за браконьєрство штрафи значно більші:

щука – 3468 грн;

судак – 3587 грн;

сом – 5117 грн;

сазан – 3706 грн;

окунь – 3162 грн;

лящ – 1649 грн;

плітка – 1564 грн;

рак – 3332 грн.

Тобто один улов може обійтися рибалці у десятки тисяч гривень. Якщо порушення завдає значної шкоди, вступає в дію Кримінальний кодекс України. У таких випадках передбачено:

штраф від 17 000 до 51 000 грн;

конфіскацію снастей і засобів лову;

можливе обмеження або позбавлення волі до 3 років.

Рибалкам рекомендують мати при собі документи, а також засоби для вимірювання ваги й довжини улову, щоб уникнути неумисних порушень. Контроль у період нересту традиційно посилюється, працюють рибоохоронні патрулі, проводяться перевірки, а штрафи виписуються значно частіше, ніж у звичайний період.

Загальні правила риболовлі в Україні. Інфографіка Держрибагентство

Загальні правила риболовлі в Україні. Інфографіка Держрибагентство

